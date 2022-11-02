TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde ödemelerin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, peşinatın yüzde kaçı ve ne kadarı verilecek, ödemeler ne zaman başlayacak, taksitler nasıl olacak' gibi sorulara yanıt arar oldu. Sosyal konut projesinde peşinat ne zaman ödenecek? 2+1 ve 3+1 sosyal konut ödemeleri nasıl olacak? İşte yanıtı...

TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ödemelerin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, peşinatın yüzde kaçı ve ne kadarı verilecek, ödemeler ne zaman başlayacak, taksitler nasıl olacak" gibi sorulara yanıt arar oldu. Sosyal konut projesinde peşinat ne zaman ödenecek? 2+1 ve 3+1 sosyal konut ödemeleri nasıl olacak? İşte yanıtı...

Sosyal konut projesinde peşinat ne zaman ödenecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ( tarafından inşa edilecek olan "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de başlamıştı. Projeye büyük ilgi gösterildi, başvuru sayısı 5 milyona dayandı.

Sözleşme ne zaman imzalanacak?

Söz konusu proje için sözleşmeler, projenin inşaat seviyesi yaklaşık %50'ye ulaştığında imzalanacak.

TOKİ Sosyal Konut Ödeme Planı

Kura tarihleri henüz belli olmayan projenin ödemeleri için esneklik tanınacağı açıklandı.

Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

İmzalanan sözleşmeyi takip eden ay, taksit ödemeleri başlamış olacak.

Ödemenin tamamını bir kerede yapabilir miyiz?

İsteyen hak sahipleri konut bedelini tamamını peşin olarak ödeyebilecek. Peşinat sonrası kalan borç için en fazla 240 ay vade ile hak sahiplerinin tercihine göre ödeme planı çıkarılacak.

Peşinat ne kadar?

Projeyi kazanan hak sahipleri minimum %10 olmak şartıyla toplam konut bedelinin istediği kadarını peşinat olarak ödeyebilir.

2+1 ve 3+1 sosyal konut ödemeleri nasıl olacak?

2+1 ve 3+1 sosyal konut projelerinde ödemeler yukarıda belirtildiği gibi aynı şartlar altında sağlanacak .