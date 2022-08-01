Sosyal konut fiyatları ne kadar? 2022 sosyal konut nerelerde yapılacak? İstanbul-İzmir-Ankara sosyal konut kaç tane ve nerede yapılacak? soruları şu sıralar ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ev fiyatlarının katlanarak arttığı son aylarda TOKİ ucuz sosyal konutların projesine başlıyor. Kabine Toplantısı'nda da bu konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama bekleniyor. TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı ve ücretinin ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında.

Sosyal konut fiyatları ne kadar? 2022 sosyal konut nerelerde yapılacak? İstanbul-İzmir-Ankara sosyal konut kaç tane ve nerede yapılacak? soruları şu sıralar ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ev fiyatlarının katlanarak arttığı son aylarda TOKİ ucuz sosyal konutların projesine başlıyor. Kabine Toplantısı'nda da bu konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama bekleniyor. TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı ve ücretinin ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında.

Ev sahibi olmak isteyenler yüksek ev fiyatları ve konut kredi faizleriin de istenilen seviyede olmaması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yıllarıdr kirada olan vatandaşlar da son yıllarda kiralarda yaşanan artışlar nedeniyle çaresiz kalmış durumda. Ev sahibi olma hayali kuranları yakından ilgilendiren projeye başlanıyor. TOKİ 81 ilde sosyal konut inşaasına başlıyor. Ucuz konut olarak da adlandırılan sosyal konutlar ile binlerce kişinin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek.

Sosyal konut fiyatları ne kadar?

Sosyal konut fiyatlarına dair henüz birşey söylmek çok erken zira projenin tamamlanması bir kaç sene sürecek. Sosyal konut fiyatlarının önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor. Ancak fiyatların vatandaşın alım gücüne göre piyasanın altında olacağı tahmin ediliyor. Uygun ödeme imkanlarıyla da vatandaşlar sosyal konutlara rahatça sahip olabilecek.

2022 sosyal konut nerelerde yapılacak?

Sosyal konutların 81 ilde yapılması planlanıyor. Hazine arazilerine yapılması planlanan projelerin bu anlamda daha ygun fiyata vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor. Çankaya ilçesi, İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni sosyal konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki ay itibarıyla, buradan müjdesini verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Vatandaşlarımız gerek yapacağımız sosyal konutlardan konut alabilecekler, gerekse sunacağımız altyapılı arsalarla birlikte de kendi evlerini TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla yapabilecekler." diye konuştu.

İstanbul-İzmir-Ankara'da kaç tana sosyal konut yapılacak?

İllere göre sosyal konut sayılarının büyük şehirlerde daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Konut fiyatları bakımında büyük şehirlerde konut sahibi olmak çok daha zor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da TOKİ sosyal konut inşaatları yakın zamanda başlayacak.

Erdoğan açıklaaycak

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda sosyal konut projelerinin de görüşlmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Erdoğan'dan konuya dair bir açıklama yapılması da bekleniyor.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .