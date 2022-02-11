'Sonsuza Dek' şarkı sözleri | Ebru Gündeş-Murat Boz 'Sonsuza Dek' şarkı sözü nasıl? Türk Pop Müziğinin efsane isimlerinden Ebru Gündeş ile Murat Boz bir araya gelerek Sonsuza Dek şarkısını birlikte seslendirdiler. Şarkı sosyal medyada da gündem olurken sözleri araştırılmaya başlandı. Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala müzikseverlerin beğenisine sunulan Sonsuza Dek şarkısı 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. İşte Murat Boz ve Ebru Gündeş'in düet yaptığı Sonsuz Dek şarkısının sözleri...

"Sonsuza Dek" şarkı sözleri | Ebru Gündeş-Murat Boz "Sonsuza Dek" şarkı sözü nasıl? Türk Pop Müziğinin efsane isimlerinden Ebru Gündeş ile Murat Boz bir araya gelerek Sonsuza Dek şarkısını birlikte seslendirdiler. Şarkı sosyal medyada da gündem olurken sözleri araştırılmaya başlandı. Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala müzikseverlerin beğenisine sunulan Sonsuza Dek şarkısı 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. İşte Murat Boz ve Ebru Gündeş'in düet yaptığı Sonsuz Dek şarkısının sözleri...

Türk pop müziğinin ünlü isimleri Ebru Gündeş ve Murat Boz uzun aradan sonra yeniden aynı şarkıyı seslendirdi. Çift 2017 yılında 'Gün Ağardı' şarkısıyla listeleri alt üst etmişlerdi. 14 Şubat Sevililier Günü'ne az bir süre kala müzikseverlere sunulan "Sonsuza Dek" şarkı şimdiden beklenen ilgiyi gördü. Şarkı sosyal medyada gündem oldu. Dinelyiciler "Sonsuza Dek" şarkı sözleini araştırmaya başladı bile. İşte Ebru Gündeş ve Murat Boz'un seslendirdiği "Sonsuza Dek" şarkısının sözleri...

"Sonsuza Dek" şarkı sözleri

Ebru Gündeş ile Murat Boz 5 yıl aradan sonra yeninden birlikte bir şarkıyı seslendirdiler. Sonsuza Dek şarkısının klibi de önmeye başlaldı. Söz ve müziğine Nezih Üçler'in imza attığı Sonsuza Dek şarkısının sözleri internette araştırılmaya başlandı.

Ebru Gündeş-Murat Boz "Sonsuza Dek" şarkı sözü nasıl?

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

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