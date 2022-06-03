Son dakika haberi | Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hangi filmlerde oynadı? Sönmez Yıkılmaz öldü mü? Türk sinemasının tanınmış yüzlerinden Sönmez Yıkılmaz hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yıkılmaz'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz'ın sinema dünyasına ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde oynamış ve başrollere kadar yükselmişti. Peki Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Yeşilçam'dan bir isim daha hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın Rambosu olarak ün salan Sönmez Yıkılmaz bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu." dedi. Arkın paylaşımında "İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" dedi.

Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Yıkılmaz'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Sönmez Yıkılmaz kimdir?

Sönmez Yıkılmaz 12 Aralık 1949'da Rize'de dünyaya geldi. Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı oyuncudur.

Ağırlıklı olarak Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde rol aldı. Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz'ın sinema dünyasında yan rollerden, başrole ve yapımcılığa kadar görev almadığı pozisyon nerdeyse kalmamıştır.

Sönmez Yıkılmaz 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü.

Kurucusu olduğu “Anzer Film” adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, ‘Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.

Sinema dışında Cafe De Femmes adında kafe işleten Yıkılmaz, 2 Haziran 2022'de İstanbul'da doğal nedenlerden 72 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmiştir.

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