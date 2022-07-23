Songül Öden kimdir? Songül Öden sağlık durumu nasıl?

Halit Ergenç'le başrol oynadığı 'Nomen' dizisinde ölümle yüz yüze gelen Songül Öden, kaza mahallini çekmek için sete gitti ölümle yüz yüze geldi. Araçta sıkışan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kazanın ardından Öden'in sağlık durumu ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında?

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, Nomen dizisindeki kaza sahnesinin çekimleri sırasında hastalandı. Araba koltuğuna sıkışan, karın ve kol bölgelerinden darbe alan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hayranlarını endişelendiren Songül Öden hakkında önemli bilgileri derledik. İşte Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında?

Songül Öden kimdir?

17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. Songül Öden'nin babası Zaza kökenli müteahhit annesi ise ev hanımı dır. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden, 6 aylıkken anne ve babası boşandığı için annesi ve kardeşleri ile birlikte Ankara'ya yerleşmiştir, çocukluğu ve gençliği burada geçmiştir.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalından mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda rol alan Öden, ilk televizyon deneyimini 1999 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle yaşamıştır. 2005 yılında Gümüş dizisinde başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştı, bu dizi ile birlikte dünyada tanındı ve geniş hayran kitlesi edindi.

2011-2014 seneleri arasında Desperate Housewives uyarlaması Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Yasemin karakteriyle başrolde yer aldı.

2002 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Canberk Uçucu ile evlendi, 2011 yılında boşandı. 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi.

Songül Öden sağlık durumu nasıl?

Yaşadığı set kazasının ardından hastaneye kaldırılan Öden, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

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