DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan, BAE gazetesi için yazdı
Kanada polisi kamyonculara müdahale için harekete geçti
Kazada ölen Kadir, 5 saat önce 'Hayat devam ediyor' demiş
Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarında 3'ü çocuk 6 sivil öldü
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Kanada: Kamyoncular için toplanan bağış 9 milyon doları buldu
Chelsea - Palmeiras maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Uğur Öztürk Kimdir? Uğur Öztürk’ün Kariyer Hayatı
Galatasaray - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Enflasyon timi nedir? Enflasyon Timi görevleri nelerdir? Enflasyon Timi ceza yazabilir mi?
Samsun'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu
KDV düştü mü? Gıda da KDV kaç oldu? Marketler indirim yaptı mı?
Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetik mi yaptırdı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı
İş dünyası yeni adımları ve tedbirleri yorumladı

TIMETURK / GENEL / Songül Öden kaza mı geçirdi? Songül Öden kimdir? hangi dizide oynuyor?

Songül Öden kaza mı geçirdi? Songül Öden kimdir? hangi dizide oynuyor?

Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum' ile ekranlara dönüş yapan Songül Öden nazara geldi. Özel bir hastanede görüntülenen ünlü oyuncunun elindeki bandaj dikkat çekti.

3 Saat Önce
2022-02-12 17:09:30
Songül Öden kaza mı geçirdi? Songül Öden kimdir? hangi dizide oynuyor?

Snob Magazin'den Deniz Varol'un haberine göre; Ünlü oyuncu Songül Öden yeni dizisi 'Oğlum'un setinde kaza geçirdi. Elinde sargı ile görüntülenen Songül Öden, "Küçük bir set kazası yaşadım, önemli değil. Sadece ezik var" açıklamasında bulundu.

Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen güzel oyuncu, arkadaşının annesini ziyaret etmek için Amerikan Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. 43 yaşındadır. Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Ankara'ya taşındıktan sonra tiyatroyla ilgilendi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yarı Zamanlı Şan Eğitimi aldı. Tiyatro oyuncusu olarak Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ankara Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.1999 yılında Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini televizyonda gördü. Daha sonra Gümüş dizisi ile ön plana çıkmaya başlayan Songül Öden, 2011 yılında Keşanlı Ali Destanı, 2012 yılında Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarında görev aldı. Birçok dizide de rol alan Songül Öden Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Fi dizisi ve 2017 yılında Kayıt Dışı dizilerinde oynadı. 2017'de rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gertrude Bell karakterini, 2019'da ekranlara gelen Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Oğlum dizisiyle ekranlara tekrar döndü.

43 yaşındaki ünlü oyuncu Songül Öden, iş adamı Arman Bıçakçı ile evlidir.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş