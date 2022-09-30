Soner Çam kimdir? Zafer Partisi İl Başkanı Soner Çam ne dedi? Zafer Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı'nda salondan çıkartılarak darp edilen ve ardından Zafer Partisi'nden istifa eden Soner Çam'ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Somer Çam'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. Zafer Çam, Özdağ hakkında yaptığı açıklamada 'Bizlerden ve tanımadığımız birçok kişiden topladığı paraların parti kayıtlarına girmediğine şahit oldum.' dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Soner Çam'ın kim olduğu internette araştırılıyor.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam geçtiğimiz günlerde Kurucular Kurulu Toplantısı'ndan dışarı çıkartılarak darp edlmişti. Olay üzerine Somer Çam partiden istifa ettiğini açıkladı. Somer çam sosyal medaydan yaptığı paylaşımında Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Soner Çam yaptığı paylaşımda, 'Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim.Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.' açıklamasında bulundu.

Soner Çam kimdir? Zafer Partisi İl Başkanı Soner Çam ne dedi? Zafer Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı'nda salondan çıkartılarak darp edilen ve ardından Zafer Partisi'nden istifa eden Soner Çam'ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Somer Çam'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. Zafer Çam, Özdağ hakkında yaptığı açıklamada "Bizlerden ve tanımadığımız birçok kişiden topladığı paraların parti kayıtlarına girmediğine şahit oldum." dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Soner Çam'ın kim olduğu internette araştırılıyor.

Soner Çam kimdir?

Somer Çam Zafer Partisi'nde muhalif isimlerin arasında yer alıyordu.

Soner Çam, Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatında istifaların olduğunu söyledi.

Somer Çam azı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darbedildiklerini öne sürerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Somer Çam bu istifanın ardından Özdağ'a yönelik flaş suçalamalarda bulundu.

Çam, yaptığı açıklamada şunları sçyledi: "Ayyıldız Hareketi sürecinde parti kurulması için benden birkaç defa para istedi. Bana para toplama yetkisi verdi. Ben de kendisinin şahsi banka hesabına parayı gönderdim. Ayrıca Eskişehir ilçelerinin bir yıllık kira bedellerini peşin olarak ödedim, masrafları bireysel olarak karşıladım. Zafer Partisi Eskişehir il binasının kira ve tüm masrafları tarafımca giderilmiştir. İlerleyen süreçte partide benim gibi birçok arkadaştan para aldığını öğrenince durumdan şüphelenip, parti muhasebesinde verdiğim paraların karşılığını bulmaya çalıştım. Bir süre araştırmalarda bulunduktan sonra bizlerden ve tanımadığımız birçok kişiden topladığı paraların parti kayıtlarına girmediğine şahit oldum." Parti üst yönetiminde FETÖ'den yargılanan kişilerden müteşekkil bir divan olduğunu iddia eden Çam, "Bizler Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri iktidar olacak diye iyi niyetli duygularla gittik. Ne yazık ki belli bir süreçten sonra bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.

Zafer Partisi İl Başkanı Soner Çam ne dedi?

Kurucular kurulu üyesi olarak katıldığı bu toplantıda şahsına ve arkadaşlarına yönelik saldırı yapıldığını dile getiren Çam, "Özdağ aleyhine gerekli tüm hukuki girişimleri başlatacağım." dedi.

Parti gönüllülerinin bağışlarının bir bölümünün partiye ve partinin ihtiyaçlarına değil, kişilere ve kişilerin servetlerine aktarıldığını öne süren Çam, "Söz konusu linç girişimi bu vakıanın tarafımca ortaya çıkarılması, her namuslu insan gibi üzerine gidilmesi, şahsımın ve bu milletin parasına sahip çıkma mücadelesinin sonucu gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.