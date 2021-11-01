Sonbaharda bu çayları mutlaka tüketin

Havaların soğumasıyla grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına yakalanmaya başladık. Bu hastalıklardan nefis bitki çaylarıyla bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunmak mümkün. Peki hangi bitki çayları vücudumuzu hastalıktan korur? Şifa deposu bitki çayları nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Sonbahar mevsimi hastalıklar artışa geçiyor. Grip, bronşit, nezle, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıkları hepimizin kapısını çalıyor. Fakat bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar bu hastalıklara yakalanmadan da güzel bir sonbahar mevsimi geçirebiliyor. Nefis bitki çaylarıyla bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunabilirsiniz.

Elma çayı

Elma herkesin severek tükettiği lezzetli ve şifa deposu bir meyvedir. Elmanın çayını yapmak için bir tane ekşi elma, bir tane kırmızı elma, yarım çay bardağı vişne kurusu, bir tane çubuk tarçın, üç su bardağı su, dört diş karanfile ihtiyacınız olacak. Elmaları güzelce yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soymadan yarım ay şeklinde doğrayın ve bir tencereye koyun. Üzerine çubuk tarçını, karanfili, vişne kurusunu ve suyu ekleyip kaynatın. Kaynayınca altını kısın. Elmalar yumuşayınca çayı süzün. Sıcak sıcak tüketin. Afiyet olsun.

Ballı armut çayı

Armut sonbaharın güzel meyvelerindendir. Kalsiyum ve A vitamininden zengin armut vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren meyvelerdendir. Ballı armut çayı hazırlamak için bir tane armut, yarım portakal, bir tane limon, birkaç dilim taze zencefil, üç diş karanfil, bir tane çubuk tarçın ve bala ihtiyacınız olacak. Armut, limon ve portakalı güzelce yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Daha sonra karanfili, çubuk tarçını ve taze zencefilin kabuğunu soyup içerisine ekleyin. Bir miktar su da ekledikten sonra karışımı kaynatın. 20 dakika boyunca kaynayan çayı süzün ve içerisine bal ekleyerek tüketin. Afiyet olsun.

Ihlamur çayı

Ihlamur yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan şifalı bir ottur. Ihlamur sayesinde ateşiniz düşer, öksürüğünüz kesilir, damar sertliğiniz yok olur, kas spazmlarınız geçer. Ihlamur çayı hazırlamak için kaynamış suyun içerisine bir tutam ıhlamur atıp demlenmesini sağlayın. Süzdükten sonra da için. Afiyet olsun.

Bu çayları içmeden önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.