Sonbaharda bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

Sonbahar geldi, kış ise kapıda. Havaların soğumasıyla artık daha çok hastalanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde sonbahar mevsimi yaşamak istiyorsanız sonbahara ait sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Peki sonbaharda hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? Sizler için araştırdık...



Yaz mevsimine veda edince beslenme alışkanlıklarımız da değişmeye başlıyor. Dolaplarımızda ve soframızda yaz meyve ve sebzeleri yerlerini sonbahar meyve ve sebzelerine bırakmaya çoktan başladı. Sonbahara ait bu besinler bizi gripten ve soğuk algınlığından da koruyor. Bu yüzden hepsini yeterli ve dengeli miktarda tüketmeye özen göstermemiz gerekiyor.

Sonbaharda tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler hangileri?

Balkabağı - Balkabağı sonbahar mevsiminin simgelerindendir. Balkabağıyla çorbalar, yemekler, tatlılar yapabilirsiniz. A vitamini, C vitamini ve E vitamininden zengin balkabağı vücudumuzun direncini artırıp mevsimler hastalıklardan korunmamızı sağlıyor. Balkabağının içerisindeki lutein, zeaksantin karotenoidleri ve A vitamini göz sağlığına iyi geliyor. Ayrıca balkabağı yüksek lif oranına sahip olduğu için sindirim sistemi sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Balık - Sonbaharda sofralarımız balıklarla şenleniyor. Haftada en az iki kez balık tüketmemiz gerekiyor. Balık tükettiğimizde vücudumuzun bağışıklık sistemi güçleniyor ve hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Ayrıca balık, depresyonu da önlemeye yardımcı oluyor.

Mantar - Sonbaharın en lezzetli sebzelerinden olan mantarın seveni çoktur. Mantar düşük kaloriye sahiptir fakat yüksek protein içerir. Polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengin mantarı beslenme programımıza sık sık dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bileşikler vücudumuzu kanserden, kalp hastalıklarından koruyor. Ayrıca mantar bağırsaklardaki faydalı bakterilerin de çoğalmasına yardımcı oluyor.

Hünnap - Sonbaharın gelmesiyle hünnap tezgahlarda yerini aldı. Yüksek lif içeriğine sahip hünnap sindirim sistemine çok iyi gelir ve bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. C vitamini içeriğiyle de mevsimsel hastalıklardan vücudumuzu korur.

Pırasa - magnezyum ve A, C ve K vitaminleri için çok iyi bir kaynak olan pırasa kaempferol ve allisin içeriğiyle de vücudumuzun hastalıklara yakalanmasını önler.

Kızılcık - Kızılcık idrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Cildin yaşlanmasını önler, kalp hastalıkları ve kanserden vücudu korur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.