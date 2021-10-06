Sonbahar temizliği nasıl yapılmalı?

Sonbahar mevsimi artık kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Soğuk günlere adım attığımız bu aylarda evimizi kışa hazırlamak için sonbahar temizliğine başlıyoruz. Peki sonbahar temizliği nasıl olmalı? Sizler için araştırıp derledik...



Yazın bitmesiyle artık evimizde değişikliğe gidiyor, kışlık kalın halılarımızı tekrar sermeye başlıyoruz. Yazın bitip kış aylarına girdiğimiz bu günlerde halılarımızı sermeden önce kollarımızı sıvayıp dip köşe bir temizliğe girişiyoruz. Bu genel temizlik hali çok uzun, yorucu ve sıkıcı olabiliyor. Fakat soğuk havaların gelmesiyle başladığımız bu temizliği kolaylaştırmanın bazı yolları var.

Temizlik yapmaya başlamadan önce ilk olarak evinizi düzene sokmalısınız. Toplanan evde temizlik daha hızlı bitecektir. Çünkü temizlik esnasında bir de eşyaları oraya buraya taşımayla vakit kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca kullanılmayan eşyaları ayırıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak da temizliğin daha kolay olmasını sağlayacaktır.

Temizlik malzemelerini tamamlamak için alışverişe çıkmalısınız. Temizliğin tam ortasında deterjanın bittiğini fark etmek pek de hoş olmayacaktır.

Temizliğe bir plan dahilinde başlamak işinizi kolaylaştırır. Öncelikle hangi odadan temizliğe başlayacağınıza karar verin. Salon temizlenmesi ayrıntılı bir yer olduğu için zordur. Bu yüzden önce salondan başlamak iyi bir seçenektir.

Salonu öncelikle güzelce dip köşe süpürge makinesiyle süpürün. Kaldırmak istediğiniz halıları en ince ayrıntısına kadar süpürün ve daha sonra yıkanmak üzere rulo yapıp kaldırın. Koltukların arkasını da çekip güzelce süpürmelisiniz. Ardından bir su kovası yapıp bez yardımıyla odadaki rafların, dolapların tozlarını güzelce alın. Pencere çerçevelerinin de tozu güzelce alınmalıdır.

Koltuklarınız kılıflıysa kılıflarını yıkamak üzere çıkarın. Kılıflı değilse arap sabunu karıştırdığınız bir kova suyla koltuklarınızı silin ve kirlerinden arındırın. Lambaları ve abajurları tozdan arındırmak için silin. Duvarlarınızı da deterjanlı suyla güzelce silebilirsiniz. Salonun temizlik işlemi böylece tamamlanacaktır.

Mutfak temizliğinde öncelikle dolapların içerisini boşaltın. Daha sonra tozlarını alın ve tekrar mutfak eşyalarını dolap içlerine yerleştirin. Bulaşık makinesi, fırın ve buzdolabını çekip arkalarını yağdan ve kirden arındırarak temizleyin. Mutfağı süpürün, halıları süpürüp daha sonra yıkanmak üzere kaldırın. Mutfak perdesini yıkamayı da ihmal etmeyin. Duvarlarınızı da deterjanlı suyla güzelce silebilirsiniz. Mutfağın da temizlik işlemi böylece tamamlanacaktır.

Yatak odası temizliğinde öncelikle nevresim takımlarını kaldırıp yıkayın. Kıyafetlerinizi yazlık ve kışlık olarak ayırıp yerleştirin. Yerleştirmeden dolabınızın içini de silmeyi ihmal etmeyin. Bazanızı çekip altını silip süpürün. Abajuru ve lambayı da sildikten sonra yatak odanızın temizlik işlemi bitecektir.

Tuvaleti temizliğinde ilk önce fayansları kirden ve kireç lekelerinden arındırarak temizlemelisiniz. Duşa kabini de fırçalayıp lekelerden arındırmalısınız. Banyo dolaplarını boşaltıp içlerini sildikten sonra tekrar yerleştirmelisiniz. Eviniz böylelikle tertemiz olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.