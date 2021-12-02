Sonbahar depresyonuna girmemek için...

Sabahları yataktan kalkmakta zorlanmak, gün içinde sürekli kendini yorgun ve halsiz hissetmek depresyon belirtilerindendir. Sonbahar aylarına girince depresyona daha fazla giriyoruz. Peki sonbahar depresyonunu önlemek mümkün mü? Gelin birlikte bakalım...



Güneşli sıcak yaz aylarının bitip de kasvetli havalara sahip sonbahar mevsimine girince depresyona çok daha sık yakalanıyoruz. Fakat doğru bir şekilde beslenerek bu durumu önleyebiliriz.

Sonbahar depresyonundan hangi besinleri tüketerek korunabiliriz?

Balık - Balık omega-3 yağ asitlerinden zengindir. Bu sayede beynimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Beynimiz sağlıklı bir şekilde çalışınca sinir sistemimiz de düzgün çalışacaktır. Sonbahar aylarını depresyonsuz atlatmak için haftada en az bir-iki defa balık tüketmemiz gerekir. Tüketeceğiniz balığı kızartmaktan kaçınıp kağıtta pişirmeli, fırınlamalı ya da buğulamalısınız.

Lahana - Beyaz lahana C vitamini, besin lifi ve folik asit açısından oldukça zengin bir besindir. Lahana genellikle detoks için kullanılsa da strese karşı da oldukça etkilidir. Lahanadan maksimum faydayı almak için onu pişirmeden salata şeklinde tüketebilirsiniz.

Muz - Muz, içeriğindeki B vitamini, mineraller, lifler ve daha birçok yararlı madde vücudumuz için çok faydalı bir meyvedir. Duygu dengesini sağlar ve ani duygu değişimlerinden vücudumuzu korur.

Kabak çekirdeği - Kabak çekirdeğinin içerisinde triptofan isimli bir madde vardır. Bu maddeyi vücudumuz üretemez. Bu yüzden dışarıdan almamız gerekir. Triptofan ayrıca depresyona karşı en etkili maddelerden biridir.

Kaju - Kaju içeriğindeki B vitamini sayesinde bizi depresyondan korur ve beynimize çok iyi gelir.

Badem - Badem içeriğindeki E vitamini sayesinde ani duygu değişimlerinden korunmamızı sağlar ve beynin fonksiyonlarını düzenli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

Yeşil çay - Yeşil çay güçlü antioksidan özelliğiyle yalnızca vücudu temizlemez beyin fonksiyonlarının da sağlıkla bir şekilde çalışmasına destek olur. Fakat yeşil çayı günde iki fincandan fazla tüketmemelisiniz.

Kakule - Kakule sindirim sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzun hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Kakule ayrıca beyin hücrelerinin düzgün bir şekilde işlemesine destek olur ve bu sayede depresyondan korunmamızı sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.