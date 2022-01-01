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TIMETURK / GENEL / Son zamanlarda saçınız daha fazla dökülmeye başladıysa....

Son zamanlarda saçınız daha fazla dökülmeye başladıysa....

B vitamini eksikliğinde bütün vücudumuz olumsuz etkileniyor. Peki vücudumuzda B vitamininin eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Vücut B vitamini eksikliğinde hangi belirtileri gösteriyor? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...

3 Saat Önce
2022-01-01 14:34:52
Son zamanlarda saçınız daha fazla dökülmeye başladıysa....


B vitamini grubu; tamamı suda çözünen sekiz farklı vitaminden oluşmaktadır. Her vitamin gibi B vitamini grubu da vücudun sağlıklı olması için çok önemli vazifeler üstlenir. Fakat, B vitamini vücutta depolanamaz. Vücut ihtiyaç duyduğu kadar B vitaminini besinlerden alır ve fazlasını vücuttan uzaklaştırır. Vücudumuzda B vitamini eksik olduğunda ise bazı sinyaller verir.

Vücutta B vitamini eksik olduğu nasıl anlaşılır?

Vücudumuzda B vitamini eksikliği olduğu zaman dikkat dağınıklığı yaşarız. Eğer siz de sürekli dalgınsanız B1 ve B12 vitamini eksikliği başta olmak üzere genel bir B vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

B vitamini eksikliği yaşayıp yaşamadığınızı anlamanın en temel yolu dilinize bakmaktan geçiyor. B vitamini eksikliğinde dilde çeşitli yaralar oluşabiliyor, çatlamalar, kızarıklıklar ve iltihaplanmalar söz konusu olabiliyor.

B vitamini tam bir cilt dostudur. Vücutta eksikliği yaşandığında cilt eski sağlığını koruyamaz, döküntüler, kızarıklıklar oluşmaya başlar. Aynı zamanda B vitamini eksikliği, göz kapaklarında iltihaplanmaya da neden olabiliyor. Eğer egzama gibi herhangi bir cilt hastalığınız olmamasına rağmen böyle bir sorun yaşadıysanız B vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

İştahınızda fark edilebilir ölçüde azalma olduysa, canınız hiçbir şey yemek istemiyorsa B vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Biotin olarak da adlandırılan B7 vitamininin eksikliğinde saç dökülmesi görülür. B vitamini eksikliği yüzünden saç kökleri sağlığını koruyamaz. Ayrıca kafa derisi de bu eksiklikten olumsuz etkilenir.

B vitamini eksikliğinin en ileri ve en ciddi belirtilerinden biri de kalp çarpıntısı veya nefes darlığı gibi problemlerdir. Aynı zamanda kan değerleriniz değişebilir, kalp ve damar hastalıklarına daha açık hale gelebilirsiniz.

B vitamini eksikliğinin bir diğer belirtisi de kol ve bacak koordinasyonuyla ilgili problemler yaşanmaya başlanmasıdır. Kol ve bacaklar başta olmak üzere farklı yerlerinizde uyuşma, karıncalanma hissetmeye başlayabilir veya kramplar yaşayabilirsiniz. Yürürken hangi bacağınızı öne atarken hangi kolunuzu öne attığınızla ilgili kafanız karışabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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