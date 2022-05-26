Son Parti filmi konusu nedir? Son Parti film oyuncuları kimler?

Gençlik filmi olarak sinemaya girecek olan Son Parti filmi için heyecan arttı. Yerli film Son Parti'nin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Son parti filmi çıkış tarihi nedir?

Beyaz perdede vizyona girecek Son Parti filmi için yapılan araştırmalar hız kazandı. Konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi internet arama motorunda araştırılırken yerli bir film olduğu için birçok izleyicinin ilgisini çekti. Gençlik filmi olarak seyirciyle buluşacak olan Son Parti filmi için merak arttı.

Son Parti film konusu

Lise hayatını konu alan filmde ikiz kardeşler Katre ve Birsu'nun hikayesinin devamlılığı sağlanmaktadır. 12. sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşlerden Birsu okulun popüler kızı iken Katre ise ailenin asi çocuğudur. Mezuniyet töreni yapılırken olaylar patlak verir.

12_D sınıfında olan Deniz, Birsu'ya aşıktır ve ona açılmak için bu geceyi beklemektedir. Ama Birsu'nun babası Katre gelirse Birsu'nun gitmesine izin verir. Katre'nin partiye gitmeye niyeti olmadığı için Deniz, Katre'yi ikna etmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Hiçbir erkek utangaç, asi ve bir o kadar sert olan Katre ile takılmak istemez. Görevden uzaklaştırılan Ferman isimli çocukla konuşan Birsu, kardeşini partiye davet etmek için plan yapar. Ancak Ferman bu durumu ticarete soktu ve 3 bin TL istedi. Parası olmayan Birsu bir şekilde o parayı bulur. Ferman ve Katre birlikte vakit geçirmeye başlayınca Ferman o asi kızdan hoşlanmaya başlar. Ancak para aldığı herkes tarafından bilindiği için partiye gitmeye utanıyor.

Son Parti film oyuncuları

Fırat Altunmeşe

Almila Ada

Nil Keser

Ömer Faruk Çavuş

Uğur Kurul

Erdinç Gülener

Cem Zeynel Kılıç

Sezer Arıçay

Merve Sevin