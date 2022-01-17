Son hafta devamsızlık var mı? Son hata devamsızlık karneye yazılır mı? Son hafta yoklama yapılır mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Okullarda birinci dönemin sonuna gelindi. 31 Ocak Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda birinci dönem sona erecek ve 15 tatili başlayacak. 1. dönemin son haftasında devamsızlık olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki son hafta yoklama alınır mı?

Son hafta devamsızlık var mı? Son hata devamsızlık karneye yazılır mı? Son hafta yoklama yapılır mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Okullarda birinci dönemin sonuna gelindi. 31 Ocak Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda birinci dönem sona erecek ve 15 tatili başlayacak. 1. dönemin son haftasında devamsızlık olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki son hafta yoklama alınır mı?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemi geride bırakmak üzere. Devamsızlık günü fazla olan öğrenciler son hafta okula gitmediklerinde yok yazılıp yazılmayacaklarını merak ediyor.

Son hafta devamsızlık var mı?

Okullarda son haftaya girildi. Öğrenciler son hafta devamsızlık olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaparken, öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Geçmiş yıllarda son haftanın ilk günlerinde tamamlanan ders programı sonrası karne basım işlemleri hızlandırıldığı için çarşamba ve perşembe günleri ders işlenmiyordu. Ancak okul yönetimi yoklama almaya devam edebilir, dolayısıyla en detaylı bilgi için okul yönetimi başvurulması gerekir.

Son hafta yoklama yapılır mı?

Okullarda alınacak kararlar her okul için farklı olabilir. Okullarda son hafta da olsa yoklama alınabilir.

Son hata devamsızlık karneye yazılır mı?

Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösterse de not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak'tan birkaç gün önce kapanması bekleniyor.

Devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir. .