Son dakika: Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Okullar kapanacak mı? Flaş açıklama geldi...

Son dakika: Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında hızlı artış devam ediyor. Uzmanların görüşüne göre ülkede vaka sayılarındaki artış 100 binleri geçebilir. Okullarda eğitimlerine devam eden öğrenciler ve veliler artan vaka sayıları nedeniyle oldukça tedirgin. Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Okullar kapanacak mı? sorusunu sıkça sonra vatandaşlara yanıt Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi.

Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların durumuna dair flaş açıklama geldi. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası okulların kapatılıp yapatılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Okullar kapanacak mı? sorusuna bakan Özer'den yanıt geldi.

Yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'lara geldi. Aşı olmayıp hastalığı geçirip bağışıklık kazanan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 5 civarında. En az iki dozu aşı olmuş bir şekilde antikorunu üretmiş öğretmen oranımız yüzde 94 civarında. En az 3 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından daha yüksek aşılanma oranına sahibiz."

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tedbir uyarısında bulundu. Koca paylşımında "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.