SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi? İbrahim Tatlıses yaralandı mı?

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi? İbrahim Tatlıses yaralandı mı? Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten gelen haber herkesi endişelendirdi. Son dakika bilgisine göre Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses'in araçta sıkıştığı ver kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu belirtiliyor.