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Son bir haftada vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek artış Ağrı'da yaşanırken, en düşük artış Adıyaman'da gerçekleşti.

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06.07.2021 12:37:58
Son bir haftada vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek artış Ağrı'da yaşanırken, en düşük artış Adıyaman'da gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını paylaştı.

Koca'nın paylaştığı haritaya göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısında en yüksek artış 155,57 ile Ağrı'da görüldü.

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Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

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Bakan Koca, salgının sonunun aşı ile geldiğini belirterek, "Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" uyarısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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