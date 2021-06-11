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Son anket açıklandı: Hangi partiler barajı geçiyor?

AREA Araştırması'nın Mayıs ayına ilişkin yaptırdığı ankette, ‘Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna anket katılımcılarının yüzde 35.1 AK Parti, yüzde 23.1 CHP, yüzde 14.1 İYİ Parti, yüzde 10.1 MHP, yüzde 10.1 HDP yanıtını verdi.

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11.06.2021 10:35:20
Son anket açıklandı: Hangi partiler barajı geçiyor?

AREA Araştırma, Mayıs ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara; seçimler, yönetim sistemi, yeni partiler, Cumhurbaşkanlığı adayı gibi konularda sorular yöneltildi.

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5 PARTİ BARAJI GEÇTİ

‘Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunda anket katılımcılarının yüzde 35.1 AK Parti, yüzde 23.1 CHP, yüzde 14.1 İYİ Parti, yüzde 10.1 MHP, yüzde 10.1 HDP yanıtını verdi.

Ali Babacan'ın partisi DEVA'nın yüzde 2.5 aldığı ankette, Memleket Partisi yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.1 Saadet Partisi yüzde 1.0, Gelecek Partisi yüzde 1.0 oy aldı.

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MANSUR YAVAŞ ÖN PLANDA

‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?' sorusuna oy veririm diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:
Mansur Yavaş: 45.0
Ekrem İmamoğlu: 40.6
Meral Akşener: 37.2
Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8
Muharrem İnce: 21,2
Ali Babacan: 15,9

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‘ERKEN SEÇİM'

‘Sizce, erken genel seçime ihtiyaç var mıdır?' sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
Evet: 51
Hayır: 43.8
Fikrim Yok: 4.3

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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