Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Mehmet Şef- Somer Şef maaşı ne kadar? Mehmet Yalçınkaya- Somer Sivrioğlu maaşı ne kadar? TV8'in sevilen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin arasında maaş krizi çıktığı iddia edildi. Kriz sonrası Somer Şef'in (Somer Sivrioğlu) programdan ayrılacağı iddia edildi. İddialar sosyal medyada da oldukça fazla yer aldı. İddialara göre Mehmet Şef kendisine TL üzerinden maaş verilirken Somer Şef'in dolar üzerinden maaş alması üzerine tepkisini dile getirdi ve resti çekti. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar da MasterChef jürilerinin ne kadar maaş aldığını merak etmeye başladı. Peki Mehmet Yalçınkaya-Somer Sivrioğlu-Danilo Zanna ne kadar maaş alıyor?

Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Mehmet Şef- Somer Şef maaşı ne kadar? Mehmet Yalçınkaya- Somer Sivrioğlu maaşı ne kadar? TV8'in sevilen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin arasında maaş krizi çıktığı iddia edildi. Kriz sonrası Somer Şef'in (Somer Sivrioğlu) programdan ayrılacağı iddia edildi. İddialar sosyal medyada da oldukça fazla yer aldı. İddialara göre Mehmet Şef kendisine TL üzerinden maaş verilirken Somer Şef'in dolar üzerinden maaş alması üzerine tepkisini dile getirdi ve resti çekti. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar da MasterChef jürilerinin ne kadar maaş aldığını merak etmeye başladı. Peki Mehmet Yalçınkaya-Somer Sivrioğlu-Danilo Zanna ne kadar maaş alıyor?

Yemek yapma ve aşçılık yarşması olan MasterCfef Türkiye yarışması izleyiciler tarafından ilgi ile izleniyor. Programın jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da izleyiciler tarafından oldukça fazla sevliyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yarışma ile ilgili şok edici iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı?

TV 8'in başarılı yapımı MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin arasında maaş krizi çıktığı iddia edildi. Akşam'da yer alan habere göre MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) ve Somer Sivrioğlu (Somer Şef) arasında maaş krizi çıktı. İddialara göre Somer Şef bu kriziden sonra programdan ayrılmayı dahi düşünüyor. Ortaya atılan iddialar seyirciyi üzerken, konuşulanlarla ilgili Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi.

Mehmet Şef-Somer Şef ne kadar maaş alıyor?

İddialara göre Mehmet Şef, kendisinin TL üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden maaş alması konusunu muhasebeye bildirdi. Mehmet Şef'in tavrı sonrası Somer Şef'in de programdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü. Ancak kanal yönetimi bu iddiaları doğrulamış değil.

MasterChef yarışmacıları ne kadar maaş alıyor.

MasterChef yarışmacıları işlerini güçlerini ve ailelerini geride bırakarak yarışmaya katılıyor. İzleyiciler de yarışmacıların maaş alıp almadığını merak ediyor. Peki MasterChef yarışmacıları maaş alıyor mu? MasterChef yarışmacılarının bölüm başına bir ödeme aldığı biliniyordu ancak bunun net rakamı bilinmiyor. Her bir yarışmacıya barınma da dahil belli bir ücret ödeniyor. Süperhaber'de yer alan habere göre, bu ücret bölüm başı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

MasterChef Türkiye hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.