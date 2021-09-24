Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte Master Chef Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Somer Şef'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaptığı birbirinden güzel yemeklerle yarışmacılara ders veren Somer Sivrioğlu aynı zamanda Türk mutfağının yurt dışında en önemli temsilcilerinden biri. Dünyanın bir çok noktasında restoranı bulunan Somer Şef (Somer Sivrioğlu) Türk lezzetlerini dünyaya tanıtıyor. Peki Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında? Somer Şef evli mi? Master Chef Soner Sivrioğlu hayatı ve biyografisi...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına bağlayan Master Chef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Somer Şef'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Yaptığı birbirinden güzel yemeklerle ve yarışmacılara yönelttiği yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Sopmer Şef aynı zamanda Türk mutfağını ve Türk lezzetlerini yurt dışında temsil eden en önemli simlerden biri. İşte Master Chef Somer Sivrioğlu (Somer Şef) kimdir sorusunun yanıtı...

Somer Şef kimdir?

Somer Sivrioğlu (Somer Şef) 25 Mayıs 1971 yılında dünyaya geldi. Somer Şef (Somer Sivrioğlu) Türk şef ve restoran işletmecisidir.

Somer Sivrioğlu Master Chef Türkiye'de jüri üyesidir.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu eeğitim hayatına d evam etmek üzere 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti.

Avusturalya'da yüksek lisans eğitimini alan Somer Sivrioğlu bir yandan da şeflik kariyerine adım atmış oldu.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.

Somer Şef evli mi?

Somer Sivrioğlu Aslı Sivrioğlu ile uzun süren evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdı. 13 yıl Aslı Sivrioğlu ile evli kalan Somer Şef'n geçtiğimiz yıllarda eşinden boşandı. Somer Şef'in Deniz ve Derin adında 2 çocuğu var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.