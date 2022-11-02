Solingen faciası nedir? Mevlüde Genç kimdir? Alman ırkçılarının kalleş saldırısı sonucu 29 Mayıs 1993'te, Solingen'in Mitte kasabasında kızları ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç hayata gözlerini yumdu. Mevlüde Genç'in ölümü Solingen faciasının acısını bir kez daha hissettirdi.

Solingen faciasının acılı tanığı Mevlüde Genç hayata gözlerini yumdu. Mevlüde Genç'in ölüm haberini oğlu Kamil Genç duyurdu. Kamil Genç annesinin fenalaşarak acil servise kaldırıldığını belirtti, ardından da vefat haberini duyurdu. Mevlüde Genç'in cenezesi Türkiye'ye getirildi.

Mevlüde Genç kimdir?

Mevlüde Genç Almanya'da Solingen faciasının en acclı tanıklarından birisidir. Alman orkçı saldırıları sonucunda Genç ailesinden 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Mevlüde Genç aslen Amasya'da dünyaya gelmiştir. 1943 yılında doğan Mevlüde Genç 1975 yılında Almanya'ya yerleşmiş ve burada aile kurmuştur.

29 Mayıs 1993'te, Solingen'in Mitte kasabasında Alman ırkçılarının saldırısı sonucu hayatının en acı zamanlarını geçiren Mevlüde Genç Solşngen faciasının da yaşayan simgesiydi.

Evleri Alman ırkçılar tarafından kundaklanan Mevlüde Genç çıkan yangında 2 kızı, 2 torunu ve 1 yeğenini kaybetti.

5 yaşındaki Saime Genç, 18 yaşındaki Hatice Genç , 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk ve 28 yaşındaki Gürsün İnce saldırılarda hayatını kaybeti.

Mevlüde Genç yaşadığı rahatsızlık sonucu 30 Ekim'de hayatını kaybetti.

2022'nin Haziran ayında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Mevlüde Genç'i konu alan belgesel ve aynı adı taşıyan Bilge Ana - Mevlüde Genç yayımlandı.

Solingen faciası nedir?

Almanya'nın Solingen kentinde Türklerin yaşadığı bir ev Alman ırkçılar tarafından acımazısca yakılmıştı. Saldırılarda çok sayıda Türk hayatını kaybetmişti.

29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde Mevlüde Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeni öldü.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. .