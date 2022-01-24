Solan bitkilerinizi tarçınlı karışımla canlandırın

Bazen evde özenle yetiştirdiğimiz saksıların kökünü ve yapraklarını böcekler sarıyor, bazen de su veya gün ışığı bulamadığı için boyunları bükülüyor. Bu durumların önüne geçmek, bitkilerimizin sağlıklı bir şekilde hayatta kalması için tarçınlı karışımdan faydalanabilirsiniz. Peki bitkileri canlandıran tarçınlı karışım nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Evde saksılarda renk renk çiçekler yetiştiriyor, onlara bayılıyoruz. Fakat bazen istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz yaprakları kökleri böcekler sarıyor, bitkilerimizin boynu bükülüyor. Bu durumların önüne geçmek için 3 malzemeli basit bir karışım hazırlayabiliriz.

Bitkilerin yaprakları susuz kalırsa, gün ışığını yeterince alamazlarsa boyunları bükebiliyor ve çürümeye başlayabiliyor. Eğer bitkiniyi yeteri kadar suladığınızdan eminseniz ve yetişme şartlarına uygun bir ortamı azami ölçüde sağladıysanız yine de yapraklarında bir solma, çürüme varsa tarçından destek alabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken toz tarçını alıp bitkinizin yapraklarındaki hasarlı kısımlara dökmek. Tarçın antiseptik ve antiparazitik etkilere sahiptir. Bu iki özellik bitkilerde meydana gelebilecek hastalık kaynaklı çürümelerin önüne geçmeye yardımcı olur.

Yeni bir bitki dikecekseniz ve hızlı bir şekilde büyüyüp serpilmesini istiyorsanız ekeceğiniz bitki fidesinin köklerini, içerisine toz tarçın koyduğunuz bir kapta kısa bir süre, kökler zarar görmeyecek şekilde bekletebilir, tarçına bulanan kökleri güzel bir şekilde toprağa yerleştirebilirsiniz.

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok mineral içeren tarçın, bitki köklerinin daha çok beslenip büyümesine destek olacaktır. Fakat bu uygulama, tohum olarak ekeceğiniz bitkilerde geçerli değildir. Fide olarak dikeceğiniz bitkilerde etkili olacaktır.

Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hiç hoşlanmazlar. Bu kokuyu aldıkları bölgelere gitmezler. Bu yüzden, bitkilerinizi karıncalar veya böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak istemezseniz bir sprey şişesinin içerisine 1 su bardağı su koyun, üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın ve 10 damla tarçın yağı ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra bu karışımı saksının dibine, toprağın üzerine gelecek şekilde püskürtün. Tarçın kokusu yayıldığında böcek ve karıncaların bir daha bitkinize yaklaşmadığını göreceksiniz. Tarçın ayrıca mantar gibi bitkiler üzerinde olumsuz sonuçlar oluşmasına neden olan bir hastalıkla da savaşacaktır. .