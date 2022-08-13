'Sokak Kedisi' kanalının sahibi Ebru Uzun Oruç, silahlı saldırıya uğradı

Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi ve sunucusu Ebru Uzun Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yaptıkları için tehdit mesajları aldığını söyleyen Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi ve sunucusu Ebru Uzun Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını duyurdu.

Ebru Uzun Oruç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyetteyiz.” .