Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiş ardından 17 Mayıs itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlandı. Kademeli normalleşmede hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında hafta sonları ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Acil servise gitmek isteyen acil sağlık sorunu oluşan insanlar da Sokağa çıkma yasağında acile gitmek için izin almak gerekiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Acil servislere zorunlu hallerde gitmek serbest ancak bunun için de izin almak gerekiyor. Peki acil servise gitmek için izin nasıl alınır? Hastaneye gitmek için izin nereden nasıl alınır? Sokak kısıtlamalarında hastaneye gidilir mi?

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiş ardından 17 Mayıs itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlandı. Kademeli normalleşmede hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında hafta sonları ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Acil servise gitmek isteyen acil sağlık sorunu oluşan insanlar da Sokağa çıkma yasağında acile gitmek için izin almak gerekiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Acil servislere zorunlu hallerde gitmek serbest ancak bunun için de izin almak gerekiyor. Peki acil servise gitmek için izin nasıl alınır? Hastaneye gitmek için izin nereden nasıl alınır? Sokak kısıtlamalarında hastaneye gidilir mi?

17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme planlarına göre 1 Haziran'da sona erecek. Kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma yasakları yeniden düzenlendi. Hafta içi tam gün olan sokak yasağı kademeli normalleşme ile 21.00 ile 05.00 arasına çekildi. Hafta sonu cumartesi pazar da sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde hastaneye gitme ihtiyacı hisseden vatandaşlar Sokağa çıkma yasağında acile gitmek için izin almak gerekiyor mu? Acil servise gitmek için izin nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. Peki kısıtlamada hastaneye, acil servise gitmek serbest mi? Acil servise girmek için izin almak gerekiyor mu?

Sokağa çıkma yasağında acile gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan saatlerde mecbur oldukları zaman hastaneye gidebilirler. Acil servise gitmek isteyen hastalar durumlarının aciliyetine göre ambulans çağırabilirler. Eğer yürüyerek ya da taşıtla hastaneye gidecek durumda olanlar da yasak saatlerde hastaneye gidebilirler. Ancak bunun için de izin almak ya da durumunuzu bildirmeniz gerekiyor.

Acil servise gitmek için izin nasıl alınır?

Sağlık durumu ihmal edilmeyecek bir durumdur ve sokak kısıtlaması olunan saatlerde de hastanelere gidilebilir. Hastane randevusu olmayan vatandaşlar durumu belirtmek için 112'yi aramaları gerekiyor. 112'yi arayıp durumu bildiren vatandaşlar acil servise ya da hastanelere gidebilir. Eğer acil bir rahatsızlık söz konusuysa hastaneye ambulansla gitmeniz en doğru yol olacaktır.

Sağlık randevusu olanlar kısıtlamadan muaf

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.

Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasakları hangi saatlerde var?

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.