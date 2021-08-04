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TIMETURK / GENEL / Söğüt hava durumu 15 günlük (Söğüt hava durumu 30 günlük)

Söğüt hava durumu 15 günlük (Söğüt hava durumu 30 günlük)

Söğüt hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Bilecik’in Söğüt ilçesinin Ağustos ayı içerisindeki hava durumunu oldukça merak etmektedir. Bu sebeple araştırmalar yapan vatandaşlar, özellikle Söğüt 15 günlük hava durumu ve Söğüt 30 günlük hava durumuna bakmaktadırlar. Peki Söğüt’te hava durumu nasıl olacak? Söğüt hava durumu 15 günlük nasıl? Söğüt hava durumu 30 günlük nasıl?

1 Gün Önce
2021-08-04 21:18:33
Söğüt hava durumu 15 günlük (Söğüt hava durumu 30 günlük)

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Bilecik'in ilçelerinden biri olan Söğüt'ün hava durumu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle yaz ayında sıcakların artmasıyla, birçok kişi yağmurun ve serin havanın ne zaman geceleceğini merak etmektedir. Bu sebeple özellikle Söğüt'ün 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Söğüt hava durumu…

Söğüt 30 günlük hava durumu (4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe)

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

4 Ağu Çar

Güneşli

 

-

21°

5 Ağu Per

Güneşli

 

33°

20°

6 Ağu Cum

Parçalı bulutlu

 

36°

21°

7 Ağu Cmt

Açık hava ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış

 

28°

17°

8 Ağu Paz

Güneşli

 

27°

16°

9 Ağu Pzt

Güneşli

 

28°

17°

10 Ağu Sal

Güneşli

 

29°

16°

11 Ağu Çar

Güneşli

 

36°

19°

12 Ağu Per

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

34°

17°

13 Ağu Cum

Çoğunlukla güneşli

 

33°

17°

14 Ağu Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

33°

16°

15 Ağu Paz

Güneşli

 

33°

16°

16 Ağu Pzt

Bol Güneşli

 

34°

17°

17 Ağu Sal

Güneşli

 

34°

17°

18 Ağu Çar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

32°

17°

19 Ağu Per

Parçalı bulutlu

 

32°

17°

20 Ağu Cum

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

32°

18°

21 Ağu Cmt

Çoğunlukla güneşli

 

32°

17°

22 Ağu Paz

Çoğunlukla güneşli

 

32°

17°

23 Ağu Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

32°

17°

24 Ağu Sal

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

32°

17°

25 Ağu Çar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

32°

17°

26 Ağu Per

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

31°

17°

27 Ağu Cum

Çoğunlukla güneşli

 

32°

17°

28 Ağu Cmt

Çok bulutlu

 

32°

17°

29 Ağu Paz

Çok bulutlu

 

31°

17°

30 Ağu Pzt

Çok bulutlu

 

31°

17°

31 Ağu Sal

Çok Bulutlu

 

30°

16°

1 Eyl Çar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

 

30°

16°

2 Eyl Per

Çok bulutlu

 

28°

15°

 

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Söğüt'te hava sıcaklığı maksimum 36 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 27 derece olarak ölçülmüştür. Genel olarak havanın güneşli ve parçalı bulutlu olduğu Söğüt'te Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başlangıcı ile çok bulutlu ve daha serin bir hava durumuna sahip olduğu görülmektedir. Söğüt'te 4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe tarihleri arasında 7 Ağustos 2021 Cumartesi hariç herhangi bir yağış görülmeyecektir. 7 Ağustos 2021 Cumartesi hava açık ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde seyredecektir. Hava sıcaklığı ise 28 derece olacaktır.

4 Ağustos'ta Söğüt'te hava durumu nasıl?

4 Ağustos Çarşamba günü Söğüt'te 32 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KKD 10 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %35

Çiy Noktası: 15 C

Bulut Oranı: %6

Basınç: 1013 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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