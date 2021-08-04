Söğüt hava durumu 15 günlük (Söğüt hava durumu 30 günlük)

Söğüt hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Bilecik’in Söğüt ilçesinin Ağustos ayı içerisindeki hava durumunu oldukça merak etmektedir. Bu sebeple araştırmalar yapan vatandaşlar, özellikle Söğüt 15 günlük hava durumu ve Söğüt 30 günlük hava durumuna bakmaktadırlar. Peki Söğüt’te hava durumu nasıl olacak? Söğüt hava durumu 15 günlük nasıl? Söğüt hava durumu 30 günlük nasıl?

Bilecik'in ilçelerinden biri olan Söğüt'ün hava durumu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle yaz ayında sıcakların artmasıyla, birçok kişi yağmurun ve serin havanın ne zaman geceleceğini merak etmektedir. Bu sebeple özellikle Söğüt'ün 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Söğüt hava durumu…

Söğüt 30 günlük hava durumu (4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe)

TARİH HAVA DURUMU YAĞIŞ GÜN GECE 4 Ağu Çar Güneşli - 21° 5 Ağu Per Güneşli 33° 20° 6 Ağu Cum Parçalı bulutlu 36° 21° 7 Ağu Cmt Açık hava ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış 28° 17° 8 Ağu Paz Güneşli 27° 16° 9 Ağu Pzt Güneşli 28° 17° 10 Ağu Sal Güneşli 29° 16° 11 Ağu Çar Güneşli 36° 19° 12 Ağu Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 34° 17° 13 Ağu Cum Çoğunlukla güneşli 33° 17° 14 Ağu Cmt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 33° 16° 15 Ağu Paz Güneşli 33° 16° 16 Ağu Pzt Bol Güneşli 34° 17° 17 Ağu Sal Güneşli 34° 17° 18 Ağu Çar Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 32° 17° 19 Ağu Per Parçalı bulutlu 32° 17° 20 Ağu Cum Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 32° 18° 21 Ağu Cmt Çoğunlukla güneşli 32° 17° 22 Ağu Paz Çoğunlukla güneşli 32° 17° 23 Ağu Pzt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 32° 17° 24 Ağu Sal Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 32° 17° 25 Ağu Çar Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 32° 17° 26 Ağu Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 31° 17° 27 Ağu Cum Çoğunlukla güneşli 32° 17° 28 Ağu Cmt Çok bulutlu 32° 17° 29 Ağu Paz Çok bulutlu 31° 17° 30 Ağu Pzt Çok bulutlu 31° 17° 31 Ağu Sal Çok Bulutlu 30° 16° 1 Eyl Çar Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 30° 16° 2 Eyl Per Çok bulutlu 28° 15°

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Söğüt'te hava sıcaklığı maksimum 36 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 27 derece olarak ölçülmüştür. Genel olarak havanın güneşli ve parçalı bulutlu olduğu Söğüt'te Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başlangıcı ile çok bulutlu ve daha serin bir hava durumuna sahip olduğu görülmektedir. Söğüt'te 4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe tarihleri arasında 7 Ağustos 2021 Cumartesi hariç herhangi bir yağış görülmeyecektir. 7 Ağustos 2021 Cumartesi hava açık ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde seyredecektir. Hava sıcaklığı ise 28 derece olacaktır.

4 Ağustos'ta Söğüt'te hava durumu nasıl?

4 Ağustos Çarşamba günü Söğüt'te 32 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KKD 10 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %35

Çiy Noktası: 15 C

Bulut Oranı: %6

Basınç: ↑ 1013 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.