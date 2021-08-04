Söğüt hava durumu 15 günlük (Söğüt hava durumu 30 günlük)
Söğüt hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Bilecik’in Söğüt ilçesinin Ağustos ayı içerisindeki hava durumunu oldukça merak etmektedir. Bu sebeple araştırmalar yapan vatandaşlar, özellikle Söğüt 15 günlük hava durumu ve Söğüt 30 günlük hava durumuna bakmaktadırlar. Peki Söğüt’te hava durumu nasıl olacak? Söğüt hava durumu 15 günlük nasıl? Söğüt hava durumu 30 günlük nasıl?
2021-08-04 21:18:33
Bilecik'in ilçelerinden biri olan Söğüt'ün hava durumu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle yaz ayında sıcakların artmasıyla, birçok kişi yağmurun ve serin havanın ne zaman geceleceğini merak etmektedir. Bu sebeple özellikle Söğüt'ün 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Söğüt hava durumu…
Söğüt 30 günlük hava durumu (4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe)
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
4 Ağu Çar
|
Güneşli
|
-
|
21°
|
5 Ağu Per
|
Güneşli
|
33°
|
20°
|
6 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu
|
36°
|
21°
|
7 Ağu Cmt
|
Açık hava ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış
|
28°
|
17°
|
8 Ağu Paz
|
Güneşli
|
27°
|
16°
|
9 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
28°
|
17°
|
10 Ağu Sal
|
Güneşli
|
29°
|
16°
|
11 Ağu Çar
|
Güneşli
|
36°
|
19°
|
12 Ağu Per
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
34°
|
17°
|
13 Ağu Cum
|
Çoğunlukla güneşli
|
33°
|
17°
|
14 Ağu Cmt
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
33°
|
16°
|
15 Ağu Paz
|
Güneşli
|
33°
|
16°
|
16 Ağu Pzt
|
Bol Güneşli
|
34°
|
17°
|
17 Ağu Sal
|
Güneşli
|
34°
|
17°
|
18 Ağu Çar
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
32°
|
17°
|
19 Ağu Per
|
Parçalı bulutlu
|
32°
|
17°
|
20 Ağu Cum
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
32°
|
18°
|
21 Ağu Cmt
|
Çoğunlukla güneşli
|
32°
|
17°
|
22 Ağu Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
32°
|
17°
|
23 Ağu Pzt
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
32°
|
17°
|
24 Ağu Sal
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
32°
|
17°
|
25 Ağu Çar
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
32°
|
17°
|
26 Ağu Per
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
31°
|
17°
|
27 Ağu Cum
|
Çoğunlukla güneşli
|
32°
|
17°
|
28 Ağu Cmt
|
Çok bulutlu
|
32°
|
17°
|
29 Ağu Paz
|
Çok bulutlu
|
31°
|
17°
|
30 Ağu Pzt
|
Çok bulutlu
|
31°
|
17°
|
31 Ağu Sal
|
Çok Bulutlu
|
30°
|
16°
|
1 Eyl Çar
|
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
|
30°
|
16°
|
2 Eyl Per
|
Çok bulutlu
|
28°
|
15°
Hava durumundan da görüldüğü gibi, Söğüt'te hava sıcaklığı maksimum 36 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 27 derece olarak ölçülmüştür. Genel olarak havanın güneşli ve parçalı bulutlu olduğu Söğüt'te Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başlangıcı ile çok bulutlu ve daha serin bir hava durumuna sahip olduğu görülmektedir. Söğüt'te 4 Ağustos 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe tarihleri arasında 7 Ağustos 2021 Cumartesi hariç herhangi bir yağış görülmeyecektir. 7 Ağustos 2021 Cumartesi hava açık ve muhtemelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde seyredecektir. Hava sıcaklığı ise 28 derece olacaktır.
4 Ağustos'ta Söğüt'te hava durumu nasıl?
4 Ağustos Çarşamba günü Söğüt'te 32 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;
Rüzgar Yönü/Hızı: KKD 10 km/sa
Görüş Uzaklığı: 16 km
Nem: %35
Çiy Noktası: 15 C
Bulut Oranı: %6
Basınç: ↑ 1013 mbar
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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