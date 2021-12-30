Soğuk havalardan cildinizi bu maskelerle koruyun

Kışın soğuk hava ve rüzgar cildimize zarar verebiliyor. Bu yüzden cildimizi korumak için bakım yapmamız gerekiyor. Peki soğuk havalarda cildimize nasıl bir bakım uygulamalıyız? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Kış aylarında soğuk havalardan en çok cildimiz etkileniyor. Soğuk hava, yağmur, rüzgar cildimizi yoruyor ve yıpratıyor. Aynı zamanda ciltte erken yaşta kırışıklık görülmesine de neden oluyor.

Soğuk havalarda cildimize doğru bakımı yapmak çok önemlidir. Bakım rutininizi değiştirmek cildinizi soğuk hava şartlarına daha dayanıklı hale getirecektir. Bunun için sizlere evde hazırlayabileceğiniz doğal bazı maske tariflerimiz olacak.

Kış aylarına özel nem maskesi nasıl hazırlanır?

Nem maskesi için bir tane havuç, olgun yarım avokado, bir çorba kaşığı bal ve bir tane yumurtanın sarısına ihtiyacınız olacak. Havucu yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra avokado ile birlikte ezin ve içerisine bal, zeytinyağı ve yumurta sarısını ilave edin. Homojen kıvama gelen kadar karıştırın. Yağdan, kirden ve varsa makyaj kalıntılarından temizlediğiniz cildinize karışımı sürüp on beş dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık su ile temizleyin. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Kış aylarına özel parlak ve canlı gösteren maske nasıl hazırlanır?

Parlak ve canlı gösteren maske için bir tatlı kaşığı mısır unu, alabildiğince tuzsuz tereyağı ve bir çay kaşığı saf zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir kasenin içerisine koyun ve güzel bir şekilde karıştırın. Krem kıvamına gelince hazır olmuş demektir. Yağdan, kirden ve varsa makyaj kalıntılarından temizlediğiniz cildinize karışımı sürüp on beş dakika kadar bekletin. Kurumuş maskeyi ılık su ile temizleyin. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Kış aylarına özel cildi rahatlatan maske nasıl hazırlanır?

Cildi rahatlatan maske için yarım muz ve iki çorba kaşığı bala ihtiyacınız olacak. Bir kasenin içerisine malzemeleri koyun ve homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Daha sonra Yağdan, kirden ve varsa makyaj kalıntılarından temizlediğiniz cildinize uygulayın ve yirmi dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.