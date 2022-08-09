Soğuk Baklava Nasıl Yapılır? Soğuk Baklava Tarifi
Soğuk baklava nasıl yapılır? Lezzetli soğuk baklava tarifleri neler? Pratik soğuk baklava nasıl yapılır? Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden soğuk baklava tarifi arama motorunda en çok araştırılan konular arasında. Sizler için enfes soğuk baklava tarifi hakkında bütün detaylara yer vereceğiz. İşte tüm detaylar…
2022-08-09 17:04:35
Soğuk Baklava Tarifi
Malzemeler
- 1 paket baklavalık yufka
- 150 g tereyağı
- 3/4 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için;
- 2 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 2 su bardağı süt
Arası için;
- 1 kâse iri çekilmiş fıstık, fındık, ceviz isteğe göre
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı süt tozu
- 1 Yemek kaşığı fıstık isteğe göre
Soğuk Baklava Tarifi Nasıl Yapılır?
- Baklava için ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım.
- Küçük bir sos tavasına tereyağı alalım ve eritelim.
- Yağ eridikten sonra ocaktan alalım.
- Üzerine sıvı yağı ekleyerek karıştıralım.
- Baklava yufkamızı tezgâha alalım.
- Fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile keselim.
- Daire şeklindeki yufkaları alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde ayıralım.
- Fırın tepsisinin tabanına yağ karışımımızdan 1 kaşık kadar alalım ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürün.
- Ardından 1 tane bütün yufkaları yerleştirelim.
- Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirelim.
- Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirelim.
- Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım.
- Ardından baklavamızın ara malzemesini yerleştirelim.
- Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C'de ısınmaya bırakalım.
- Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edelim.
- Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağımızdan sürelim.
- Baklavamızı dilediğimiz boyutta keselim.
- Baklavayı 170°C fırında altı ve üstü kızarana kadar pişmeye bırakalım.
- Baklava pişerken şerbetine sütünü ilave delim.
- Ardından karıştırarak bekletelim.
- Kızaran baklavamızı fırından alalım.
- 10 dakika kadar bekletelim.
- Soğuyan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim.
- Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlemeye bırakalım.
- Ardından baklavanın üzerini süslemeye geçelim.
- İsteğe bağlı olarak kakaoyu süt tozu ile karıştırarak süsleyebilirsiniz.
- Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kaplayın.
- Son olaraktan da buzdolabında dinlendirmeye bıraktığımız soğuk baklavamız hazır.
- Dilerseniz soğuk baklavanızın üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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