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Smoothie nedir ve nasıl yapılır?

Son zamanların popüler içeceği smoothie her yerde karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu smoothie? Nasıl yapılır? Sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-12-22 17:25:54
Smoothie nedir ve nasıl yapılır?


Smoothie meyve, sebze, tahıl, yoğurt ve kuruyemiş gibi çeşitli malzemelerle hazırlanır. Protein, mineral, karbonhidrat ve vitamin ihtiyaçlarınızı doğrudan karşılamanıza yardımcı bir içecektir. Bu yüzden “Raw Food” yani "Çiğ Beslenme" akımının gözde içeceklerindendir.

Smoothie ara öğün olarak veya güne başlarken tüketilebiliyor. Sebze ve meyvelerin vitaminlerinde herhangi bir kayıp olmadan tüketmek için smoothie gerçekten iyi bir seçenektir. Çünkü smoothienin içerisine eklenen ürünler ısıya maruz kalmaz, doğrudan çiğ olarak kullanılır. Bu yüzden besinleri doğal yollardan almış olursunuz.

Besin değerini taze sebze-meyvelerden alan smoothie, kıvamını ise inek, soya, badem sütü gibi sıvılardan, yoğunluğunu yoğurt, badem ezmesi, kuru yemiş, yulaf ezmesi, tohum gibi katı besinlerden, lezzet ve gücünü isteğe bağlı olarak kullanılan protein tozu, bal, vanilya, keten tohumu, nane gibi ürünlerden almaktadır.

Smoothie diyet yapılırken tüketilir mi?

Spor yapabilmeniz ve enerji harcayabilmeniz için protein almanız gerekir. Smoothie hazırlarken kullanacağınız yağsız süt, badem sütü, soya sütü, yer fıstığı, ceviz gibi ürünler sayesinde smoothie sizin için sağlıklı ve lezzetli bir protein kaynağı olacaktır.

Smoothienin içerisinde bulunan meyveler sayesinde kan şekeriniz dengeli bir şekilde yükselir, tatlı isteğiniz baskılanır ve uzun süre tok kalırsınız.

Smoothie diyet yapanlar için de sağlıklı bir ara öğün ya da güne başlangıç içeceği olacaktır.

Kivili smoothie nasıl hazırlanır?

Kivili smoothie için iki yüz ml. taze sıkılmış yeşil elma suyu, bir tane orta boy kivi, yüz gram körpe ıspanak yaprağı, yarım demet maydanoz, bir tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Yeşil elmaları katı meyve sıkacağında sıkın ve taze sıkılmış elma suyu elde etmiş olun. Kabuğunu soyduğunuz kiviyi küçük parçalara ayırın. Körpe ıspanak yapraklarını yıkadıktan sonra salata kurutucusunda kurutun. Maydanozun yapraklarını ayıklayın. Tüm malzemeleri blender kabına alın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderı çalıştırın. Karışım hazır olunca bekletmeden bardaklara servis edip afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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