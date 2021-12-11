Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin kimin? Smart Trade coin sahibi kim? Smart Trade coin battı mı? Bir kripto para vurgunu iddiası daha gündeme bomba gibi düştü. Yüz binlerce lirasını kaptırdığını iddia eden kişiler Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklama yapan Avukat Adem Ay vurgunun '2 milyar dolar' civarında olduğunu iddia etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kripto para yatırımcıları Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin battı mı? sorularını sormaya başladı. İşte Smart Trade coin hakkında detaylar...

Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin kimin? Smart Trade coin sahibi kim? Smart Trade coin battı mı? Kripto para yatıvımcılarının sayısı her gçen gün artarken yeni vurgun iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Smart Trade coin hakkında vurgun iddiası ortaya atıldı. Yüz binlerce lirasını kaptırdığını iddia eden kişiler Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla iligili suç duyurusunda bulunan Avukat Adem Ay vurgunun "2 milyar dolar" civarında olduğunu iddia etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kripto para yatırımcıları Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin battı mı? sorularını sormaya başladı. İşte Smart Trade coin hakkında detaylar...

2 milyar dolar vurgun iddiası

Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçluların “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", “Nitelikli dolandırıcılık" ve “Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

Adem Ay konuşmasında şunları belirtti: "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

Smart Trade coin nedir?

Smart Trade coin'in internet sitesinde yatırımcışarına yüksek kazanç vadettiği görülüyor. Sitenin internet sitesinde şunlar yazıyor;

"Para kazanmak oldukça kolay. Robot işlemleriyle yılda % 30'a kadar kazanabilirsiniz! DeFi işlemleriyle yılda % 100'a kadar. Smarttradecoin insanlara küçük miktarda bile kripto dövizlere yatırım yapmak yardım ediyor."

Smart Trade coin kimin? Smart Trade coin sahibi kim?

Smart Trade coin Türkiye lider ekibinde yer alan isimlerden birinin de Osman Esmer olduğu belirtildi. Esmer'in bundan 2 ay önce 220 bin TL sermaye ile bir şirket kurduğu anlaşıldı. Esmer'in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.