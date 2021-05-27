Slavoj Zizek kimdir? PKK destekçisi Slavoj Zizek nereli kaç yaşında?

Slavoj Zizek kimdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Sanal Kitap Günleri'ne PKK destekçisi Slavoj Zizek'in davet edilmesine binlerce kişi sosyal medyada tepki gösterdi. #PKKseviciZizekİzmirde etiketi ile Twitter'da seslerini duyurmaya çalışanlar bu yanlıştan dönülmesini istiyor. Vatandaşlar da Slavoj Zizek'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki PKK destekçisi Slavoj Zizek kimdir, nereli kaç yaşında? PKK'ya verdiği destek ile bilinen Slavoj Zizek'in mesleği ne?

Slavoj Zizek kimdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Sanal Kitap Günleri'ne PKK destekçisi Slavoj Zizek'in davet edilmesine binlerce kişi sosyal medyada tepki gösterdi. #PKKseviciZizekİzmirde etiketi ile Twitter'da seslerini duyurmaya çalışanlar bu yanlıştan dönülmesini istiyor. Vatandaşlar da Slavoj Zizek'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki PKK destekçisi Slavoj Zizek kimdir, nereli kaç yaşında? PKK'ya verdiği destek ile bilinen Slavoj Zizek'in mesleği ne?

İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok kez PKK'yı destekler açıklamalarda bulunan Slavoj Zizek'i 8-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Sanal Kitap Günleri'ne davet etmesi sosyal medaya binlerce kişinin tepkisine neden oldu. Zizek eğer katılımı iptal edilmezse düzenlenen etkinlikte İzmirlilerle buluşacak. Vatandaşlar da PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen Slavoj Zizek'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Slovaj Zizek kimdir? PKK destekçisi Slsvoj Zizek nereli kaç yaşında?

Slavoj Zizek kimdir?

Slavoj Zizek 21 Mart 1949'da Slovenya'da dünyaya gelmiştir. Slavoj Zizek Sloven Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmenidir. Slavaj Zizek Türkiye aleyhinde söylediği açıklamalar ve PKK/YPG destekçisi açıklamaları ile tanınıyor.

Slavoj Zizek kararına sosyal medyadan tepki yağdı

Bugüne kadar birçok kez Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye verdiği destek açıklamaları ile gündeme gelen Zizek'in İzmir'e davet edilmiş olması tepkilere neden oldu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tunç Soyer tepkilerin odağı haline geldi. PKK destekçisi Slavoj Zizek'in izmir'de etkinliğe katılacak olmasına tepki göstermek isteyen vatandaşlar sosyal medyadan #PKKseviciZizekİzmirde etiketi ile tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadan Slavoj Zizek tepkisi

* Dünyaca ünlü felsefeci hadi be.Türkiye'yi karalasın,Türkleri aşağılasın pkkyı sevsin gelsin İzmirimde konuşmacı olsun hı.Buna İzmir halkı müsade etmez. @tuncsoyer kendinize geliniz,bu ne aymazlık.Pkkyı sevme derslerimi verdireceksiniz millete,yazıklar olsun #PKKseviciZizekİzmirde

* PKK'ya her fırsatta desteğini ilan eden, azılı bir Türkiye düşmanı olan Zizek'in İBB'nin ‘'özel'' konuğu olarak, bir etkinlikte konuşturulması Türk milletine ihanettir.

* Türkiye düşmanlığı barındıran bu etkinlik derhal iptal edilmelidir.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültürel faaliyet adına PKK destekçisi Slavoj Zizek ile etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. İBB, PKK'nin sesi olamaz! Derhal bu bozgunculuktan dönülmeli!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.