Siyah pantolonda beyaz çizgiler neden olur? Siyah pantolon beyaz izler oluşmaması için ne yapılır? Artan hayat pahalılığı tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artmasına neden oldu. Vatandaşlar aldıkları ürünü artık daha uzun kullanmanın yolunu arıyor. Siyah pantolonların en büyük sorunu olan renk atması pek çok ev hanımını düşündürüyor. Pantolonlarda yıkandıkça oluşan beyaz damarlar zamanla pantolonun kullanılamaz hale getiriyor. Peki siyah patlonlarda beyaz damarlı çizgiler neden oluyor?

Siyah pantolonda beyaz çizgiler neden olur? Siyah pantolon beyaz izler oluşmaması için ne yapılır? Artan hayat pahalılığı tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artmasına neden oldu. Vatandaşlar aldıkları ürünü artık daha uzun kullanmanın yolunu arıyor. Siyah pantolonların en büyük sorunu olan renk atması pek çok ev hanımını düşündürüyor. Pantolonlarda yıkandıkça oluşan beyaz damarlar zamanla pantolonun kullanılamaz hale getiriyor. Peki siyah patlonlarda beyaz damarlı çizgiler neden oluyor?

2022 yılına zamlarla girdik. Vatandaşlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken elindekini korumanın da yollarını arıyor. Zamlar tekstil ürünlerinin fiyatlarını da artırdı. Durum böyle olunca kıyafetlerin daha uzun kullanılması için vatandaşlar araştırmaya başladı.

Ev hanımlarının en sık şikayet ettiği konulardan biri siyah pantalonlarda yıkadıkça beyaz çizgilerin oluşması. Bu sorunun çözümü bazen çok basit olabiliyor. Ancak pantolonun kumaş kalitesi ve boya kalitesi düşükse bunu önelek mümkün değil.

Siyah pantolonda beyaz çizgiler neden olur?

Siyah pantolonda beyaz lekelerin ve çizgielrin oluşmasının başlıca nedeni kıyafetlerin sıcak suda yıkanması. Ayrıca fazla deterjan kullanımı da siyah pantolonların rengini soldurabiliyor.

Siyah pantolon beyaz izler oluşmaması için ne yapılır?

Pantolonlarınızı öncelikle düşük ısılı ve mümkünse soğuk suda yıkayın.

Deterjan olabildiğince az kullanın.

Pantalonlarınızı makinede ters çevirerek kirlik durumuna göre kısa programda yıkayın.

Siyahlara özel bir deterjan ve yumuşatıcı kullanın.

Makinenize 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu suyun sertliğini kıracaktır.

Kot nedir?

Kot veya denim, pamuk ipliğinden dokunan veya çoğunluğu pamuktan oluşan, dimi örgüsüne sahip bir tür kumaştır. Örgüdeki çözgüsünün dışarıda olması dolayısıyla rengini kumaşın çözgüsünün renginden alır. Türk Dil Kurumu tarafından "giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin" olarak tanımlanmaktadır.

Kot sözcüğünün Türkçeye yerleşmesinin asıl nedeni, bu ismin Türkiye'de blucini (özgün dil, ing.: blue jeans) üreten ilk kişinin soyadından geliyor olmasıdır. Türkiye'deki ilk kot üretimini yapan, Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa'ya yaptığı bir gezide blucinle karşılaşır. Sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, bu kumaşı Türkiye'de üretmeye karar verir.

Türkiye'ye döndüğünde bu kumaşı üretmeyi başarır ve 1960 yılına gelindiğinde günde 200 adet üretimi yakalamıştır. Bu kumaş o dönemde özellikle köylüler ve işçiler tarafından çok tutulur. 1960 yılında KOT adını markalaştırırlar.

Ancak 1980'li yıllara Turgut Özal dönemi gelindiğinde serbest piyasa ekonomisiyle kapılar açılır ve yabancı markaların yerli piyasaya girmesiyle o günlere kadar birinci sırada olan Kot marka blucin artık ikinci sınıf olmuştur. Böylece satışları düşen firma 1992 yılında üretimi durdurur ve fabrikayı kiraya verir. .