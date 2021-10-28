Siyah noktalardan kurtulmak için...

Sivilce, akne ve siyah nokta çok yaygın görülen bir cilt sorunudur. Sizler için estetik görünümü oldukça bozan siyah noktaları yok eden maskeleri derledik...



Siyah noktalar aslında bir çeşit aknedir. Erkeklerde de kadınlarda da görülen siyah nokta en çok burun üzerinde yoğun bir şekilde görülür. Sırtta, göğüste, ensede, kollarda ve omuzlarda da oluşabilir.

Cildimizde neden siyah nokta oluşuyor?

Ciltteki foliküller tıkandığında siyah nokta oluşur. Foliküller kıl ve yağ üreten yağ bezleri içerirler. Ciltteki bu yağ sebum olarak adlandırılır ve sebum cildin yumuşak kalmasını sağlar. Cildimizdeki ölü hücreler ve yağlar cilt folikülüne açıklan boşluğa toplanır ve bu komedon olarak isimlendirilir. Folikülün üstündeki cilt kapalı kaldığında beyaz nokta, açılıp havaya maruz kaldığında ise siyah nokta oluşumu olur.

Ayrıca çok fazla derecede vücut yağı üretmek, propionibacterium acnes isimli bakterinin cilt üzerinde birikmesi, ölü hücreler dökülmediğinde oluşan kıl kökü tahrişi, hormonal değişiklikler, Kortikosteroidler, lityum veya androjenler gibi ilaçlar siyah nokta oluşumuna neden olur.

Siyah noktalar doğal maskelerle geçer mi?

Doğal malzemelerle evde hazırlayacağınız maskeler siyah noktalarınızı geçirebilir. Fakat burada önemli bir nokta vardır. Maskenin içerisinde alerjiniz olan bir ürün varsa asla cildinize uygulamamanız gerekir.

Bal Maskesi - Bir bardak sıcak suyun içerisine ekleyeceğiniz birkaç kaşık balı karıştırdıktan sonra siyah noktalı bölgeye sürün ve durulamadan gece yatın. Sabah kalktığınızda ılık suyla durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Bal antiseptik özelliğiyle siyah noktalar içerisindeki bakterileri yok edecektir.

Limon Maskesi - Limon suyu içerisindeki alfa-hidroksi asit (AHA) sitrik asit sayesinde ciltteki ölü derileri yok eder. Ayrıca tıkanmış gözenekleri de açar. Kolajen üretimine de yardımcı olan limonu sıkın ve cam bir kaseye suyunu koyun. Bir parça pamuk yardımıyla limon suyunu siyah noktaların üzerine uygulayın. Durulamadan gece yatın. Sabah kalkınca ılık suyla cildinizi durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Bal Ve Limon Maskesi - Cilt için faydalı olan bal ve limonla birlikte de maske hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı balı yarım limon suyuna ekleyip güzelce karıştırın. Daha sonra siyah noktalı bölgeye temiz bir pamuk yardımıyla sürün. Durulamadan gece yatın. Sabah kalkınca ılık suyla cildinizi durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Karbonat Maskesi - Bir çorba kaşığı karbonata su ekleyip macun kıvamın getirin. Siyah noktalı bölgeye sürün ve on dakika kurumasını bekleyin. Kuruyunca ılık suyla cildinizi durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Yulaf Ve Yoğurt Maskesi - Bir çorba kaşığı yulaf ezmesine bir çorba kaşığı limon suyu ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın. Bu karışımı bir parça temiz pamuk yardımıyla siyah noktalı bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.