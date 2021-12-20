Siyah noktalardan kurtulmak için pirinç suyunu lavaboya dökmeyin!

Pirinç mutfaklarımızın temel besinlerindendir. Pirinçle pilavlar, dolmalar ve tatlılar yaparız. Pilav yaparken ilk olarak pirinci suda bekletiriz. Birçok insan pirincin nişastasını saldığı bu suyu lavaboya dökerek ziyan ediyor. Çünkü pirincin suyu cildimize çok faydalı. Peki pirinç suyunun cildimize ne gibi bir faydası var? Gelin birlikte bakalım...



Pirinç pilavı yapmadan önce pirinçleri önce yıkar sonra da suyun içerisinde nişastasını salması için bekletiriz. Daha sonra bu suyu lavaboya döker ve pilav yapmaya başlarız. Ancak bu suyu dökmek çok yanlıştır. Çünkü pirincin nişastasını saldığı su cildimiz için birçok faydalar içerir.

Pirinç suyu sayesinde sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak mümkün mü?

Sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak için iki çay bardağı içme suyunun içerisine bir çay bardağı pirinç koyun. Bu şekilde en az üç saat bekletin. Daha sonra pirincin suyunu süzün ve yüzünüzü bu suyla yıkayın.

Pirinç suyu ishale karşı etkili mi?

Pirinç suyu, ishal sırasında ihtiyaç duyacağınız nişasta ve besin değerlerini vücudunuza kazandırır. Ayrıca sindirim sistemini zorlamadan kaybedilen suyu da yerine koyar. Bu yüzden ishal olduğunuz zaman bu suyu içebilirsiniz.

Pirinç suyu yağ yakımına yardımcı olur mu?

Op. Dr. Feridun Kunak ayrı bardaklarda hazırlayacağınız aynı oranda pirinç suyu, yeşil çay ve zeytin yaprağı çayını bir kavanozda karıştırıp yemeklerden önce bir bardak içmenizi tavsiye ediyor. Bu karışım sayesinde vücutta daha fazla yağ yakımı olacaktır.

Pirinç suyu saç dökülmesine iyi geliyor mu?

Saç dökülmesi birçok kişinin ortak problemidir. Oldukça can sıkıcı bu durumdan kurtulmak için Suna Dumankaya'nın bir tavsiyesi var. Saç dökülmesini durdurmak için bir yemek kaşığı üzüm suyu, bir yemek kaşığı haşlanmış pirinç suyu, bir yemek kaşığı haşlanmış buğday suyu, bir yemek kaşığı yulaf suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Bir kase içerisine tüm malzemeleri koyun ve güzel bir şekilde karıştırıp homojen bir hal almasını sağlayın. Bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve yaklaşık bir saat boyunca bekletin. Süre bittikten sonra her zamanki gibi saçlarınızı yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.