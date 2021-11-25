Siyah noktalardan bu maskelerle kurtulun

Sivilce, akne ve siyah nokta çok yaygın görülen bir cilt problemidir. Sizler için estetik görünümü bozan siyah noktaları yok eden ev yapımı ve doğal içerikli maskeleri derledik...



Siyah noktalar bir çeşit aknedir. Erkeklerde de kadınlarda da görülen siyah nokta en çok burun üzerinde ve çenede yoğun bir şekilde görülür. Sırtta, göğüste, ensede, kollarda ve omuzlarda da siyah noktalar oluşabilir.

Siyah noktalardan kurtulmamızı sağlayacak doğal içerikli maskeler

Maske uygulamadan önce banyo yapmak veya buhar banyosu yapmak gerekir. Buhar banyosu yapmak için bir litre kaynamış suyu bir kabın içerisine koyun. İçerisine bir çorba kaşığı kurutulmuş Mayıs papatyası, lavanta, adaçayı veya yeşil çay atın ve 5 dakika boyunca demlendirin. Daha sonra sıcak su dolu kaba, yüzünüzü çok yaklaştırmadan eğilin ve başınıza kabı da örtecek şekilde bir örtü veya havlu alın. Gözlerinizi kapatın ve 10 dakika kadar buharın yüzünüze nüfuz etmesini sağlayın. Bittiğinde yüzünüzdeki nemi havluyla temizleyin.

Limon ve karbonat maskesi - Bir çorba kaşığı karbonat veya tuzun üzerine yarım limon suyu ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra siyah noktaların bulunduğu bölgeye parmaklarınızla ovalayarak bu karışımı sürün ve yirmi dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü soğuk suyla durulayın. Soğuk su, cildinizi gerecek ve siyah noktalardan temizlediğiniz gözeneklerin kapatılmasına yardım edecektir.

Limonlu ve ballı maske - Taze sıktığınız yarım limon suyunun içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyin ve karıştırın. Daha sonra siyah noktalı bölgeye bu karışımı sürün. Yirmi dakika kadar beklettikten sonra soğuk suyla cildinizi yıkayın ve durulayın.

Jelatin ve süt maskesi - Mikrodalga fırına girebilecek bir kabın içerisine bir çorba kaşığı toz jelatin ve bir çorba kaşığı süt ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde karıştırın. Kıvamo tutmadıysa iki malzemeden birini daha fazla ekleyebilirsiniz. Mikrodalga fırında bu karışımı on saniye kadar tutun ve ılıdığında siyah noktalı bölgeye ince bir tabaka olacak şekilde sürün. Kuruyana kadar bekleyip, kuruyunca hafif bir şekilde, cildinize zarar vermeden soyun. Daha sonra cildinizi soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.