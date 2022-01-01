Siyah nokta oluşumunu kontrol altına almak için...

Cildimizdeki gözenekler zaman içerisinde yağ, ölü deri, kir, makyaj artıkları, toz, duman, sigara dumanı yüzünden tıkanır ve noktalar oluşur. Bu noktalar hava ile birleşince oksitlenir ve siyah bir görünüm kazanır. Peki siyah nokta oluşumunu nasıl kontrol altına alabiliriz? Siyah noktalardan kolay ve doğal bir şekilde nasıl kurtulabiliriz? Bu soruların yanıtlarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...



Cildimizde bulunan gözenekler yağ, ölü deri, kir, makyaj artıkları, toz, duman, sigara dumanı yüzünden tıkanır. Bu tıkanıklıklar hava ile birleşince oksitlenir ve siyah bir görünüm kazanır ve ortaya siyah noktalar çıkmış olur.

Siyah noktalar bir sivilce adayıdır. Çünkü önce siyah noktalar oluşur sonra onlar sivilceye dönüşür. Yani sivilceler doğru temizlenmemiş siyah noktalara bağlı olarak oluşur. Genelde cildimizde çıkan sivilceleri sıkarız fakat bu sıkma işlemi sırasında akne tam olarak dışarıya çıkmazsa, daha fazla enfekte olur ve daha büyük sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlanır.

Siyah noktaları kontrol altına almak için bunlara dikkat edin!

Yüzümüzü sabah ve akşam olmak üzere cildimizin tipine uygun temizleme jeli ile yıkamamız gerekir. Yıkama sonrasında ise tonik kullanmalı ve kir ve varsa makyaj artıklarından tamamen arınılmalıdır. Haftada en az iki kez cilt tipine özel olarak peeling yapılmalıdır. Peeling işlemi cildi ölü derilerden temizleyecektir. Aşırı miktarda siyah noktalara sahipseniz ayda bir defa profesyonel cilt bakımı yaptırmalısınız. Güneşten koruyucu kremler bazen siyah nokta oluşumuna sebep olabilir. Krem alırken üzerinde noncomedogenik (siyah nokta yapmayan) yazanları tercih etmelisiniz. Çok büyük ve akneli siyah noktalar işin uzmanları tarafından temizlenmelidir. Bu sayede iz yapmadan ciltten temizlenebilirler.

Evde doğal siyah nokta maskesi nasıl yapılır?

Bir kase yoğurdun içerisine bir bütün limonun suyunu ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Bu karışımı göz çevrenize gelmeyecek şekilde yüzünüze sürün ve on beş dakika bekletin. Yüzünüzde kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayarak temizleyin ve temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın. Limon suyu cildi dezenfekte eder, sivilcelerin kurumasını sağlar ve siyah noktaların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yoğurt ise cildi besler, nem kazandırır ve yağ miktarını dengeler. Bu maskeyi haftada bir defa uygulayarak siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.