Siyah kıyafete yapışan tozlar nasıl temizlenir? Siyah pantolon tozu sorunu nasıl çözülür? Siyah kıyafetler solmadan nasıl yıkanır? Siyah kıyafetleri olanların en büyük sıkıntısı siyah üzerine yapışmış olarak görünen tozlar ve yıkandığı zaman siyah rengin solması geliyor. Siyah kıyafete yapılan tozlar, tüyler, kıllar insanları çileden çıkartabiliyor. Temizlemek için yıkadığımızda tozların daha da arttığı görülüyor. Siyah giymek isteyen insanlar bazen sırf bu durum yüzünden bu isteklerinden vazgeçiyor. Peki siyah kıyafette (pantolon, kazak, sweatshirt, yelek, elbise) üzerine yapılan tozlar nasıl temizlenir? Siyah kıyafetler rengi atmadan nasıl yıkanır? İşte siyah kıyafetlere yapılan tozlardan kurtulmanın yolu...

Siyah kıyafete yapışan tozlar nasıl temizlenir? Siyah pantolon toz belli etme sorunu nasıl çözülür? Siyah kıyafetler solmadan nasıl yıkanır? Siyah kıyafetleri olanların en büyük sıkıntısı siyah üzerine yapışmış olarak görünen tozlar ve yıkandığı zaman siyah rengin solması geliyor. Siyah kıyafete yapılan tozlar, tüyler, kıllar insanları çileden çıkartabiliyor. Temizlemek için yıkadığımızda tozların daha da arttığı görülüyor. Siyah giymek isteyen insanlar bazen sırf bu durum yüzünden bu isteklerinden vazgeçiyor. Peki siyah kıyafette (pantalon, kazak, sweatshirt, yelek, elbise) üzerine yapılan tozlar nasıl temizlenir? Siyah kıyafetler rengi atmadan nasıl yıkanır?

Siyah kıyafet üzerine yapışan tozlar siyah giymekten hoşlanan insanların en sevmediği durumlardan biridir. Evinizde hayvan besliyorsanız eğer onların tüyleri de kıyafetlerinize yapışır ve hemen göze çarpar. Siyay kıyafetler tozu belli eden bir yapıya sahiptir. Peki siyah kıyafete yapışan tozlar nasıl temizlenir? Siyah pantolon toz belli etme sorunu nasıl çözülür? Özellikle siyah pantalonlarda görülen bu durumdan kurtulmanın yolu oldukça basittir. İşte siyah kıyafetlere yapılan tozlardan kurtulmanın yolu...

1. Kıyafetinizi ıslak mendil ile yıkayın

Siyah kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkamadan önce makineye 3 adet kaliteli ıslak mendil atılmalı. Islak mendil kumaşı yapısı sayesinde çamalır makinesindeki yıkama sırasında çıkan tozları ve minik kılları toplama özelliğine sahiptir. Çamaşır makinesine koyulan ıslak mendilin kaliteli olması ve yırtılıp dağılmayacak bir yapıda olması gerekiyor.

2. Çamaşırlarınızı çırpıp ters yıkayın

Siyah çamaşırlarınızı çırpıp ters yıkadığınız zaman da siyah kıyafetlerde tozlanma ve tüylenme olayıyla karşılaşmazsınız.

Çamaşıra Yapışan Tüyler Nasıl Çıkar?

3- Toz toplayıcı aparatları kullanabilirsiniz

Tüm bunlara rağmen siyah kıyafetleriniz, pantalonlarınız tozlanmaya devam ediyorsa toz toplayıcı aparatları kullanabilirsiniz. Bu aparatlardaki üzerindeki yapışkan yapı sayesinde elbisenizde ve kıyafetinizde oluşan tozlardan kurtulabilirsiniz.

4- Koli bandı ile tozları temizleyebilirsiniz

Toz toplama aparatınız yoksa koli bandı işinizi görebilir. Koli bandını bir miktar koparıp ters bir şekilde elinize dolayıp elinizle kıyafetinizdeki tozları toplayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.