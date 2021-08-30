Siyah gülün sırrı Halfeti'de! Siyah gül nerede yetişir?

Kara sevdayı, vazgeçilmez aşkı simgeleyen siyah güller Halfeti'nin simgeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin sakin şehir unvanlı ilçelerinden biri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Siyah gülleri görenler de 'siyah gül nerede ve nasıl yetişir' sorusunu araştırmaya başladı. Peki siyak gül sadece Halfeti'de mi yetişir? Sadece Halfeti'de yetişen siyah güller görenleri kendisine hayran bırakıyor. Türkiye'nin başka bölgesinde yetişmeyen siyah güllerin sırrı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte siyah güllerle ilgili bilinmeyenler...

Kara sevdayı, vazgeçilmez aşkı simgeleyen siyah güller Halfeti'nin simgeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin sakin şehir unvanlı ilçelerinden biri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Siyah gülleri görenler de "siyah gül nerede ve nasıl yetişir" sorusunu araştırmaya başladı. Peki siyak gül sadece Halfeti'de mi yetişir? Sadece Halfeti'de yetişen siyah güller görenleri kendisine hayran bırakıyor. Türkiye'nin başka bölgesinde yetişmeyen siyah güllerin sırrı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte siyah güllerle ilgili bilinmeyenler...

Doğası ve sahip olduğu güzellikleriyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı tursit tarafından ziyaret ediliyor. Tristler kentin güzelliğine hayran kalırken siyah güllerin de gizemine kapılıyor. Siyah güller rengi, dokusu ve anlamı ile vatandaşlarında ilgisini çekmeye başladı.

Siyah gül nerede yetişir?

Sadece Halfeti'nin kendine özel iklim şartlarında yetişen ve siyah rengini alan siyah Halfeti gülleri görenleri kendisine hayran bırakıyor. Farklı renkleriyle aşkın, sadakatin, masumiyetin, koşulsuz sevginin, tutkunun ve daha pek çok duygunun simgesi güller arasında siyah Halfeti gülü ayrı bir önem taşıyor. Tüm dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişebilen bu güller Arap gelini, Arap güzeli, Mezopotamya sümbülü gibi farklı isimlere de anılıyor. Halfeti siyah gülü hoş kokulu ve yarı katmerli bir gül çeşitirdir.

Siyah gül nerede yetişir?

Siyah Gül Halfeti'nin kendi bölgesine ait eşsiz güzelliğe sahip olan bitkisidir. Halfeti'nin kayalıklı arazisinde yetişen bu güller sadece bu bölgede siyah renge kavuşuyor. Gülün tohumunu ve bitkisini başka bir bölgede yetiştirmeye kalktığınızda gülün rengi siyah olmuyor. Siyah gül farklı bölgelerde de yetişiyor. Gonca halinde siyah güller dünyanın farklı yerlerinde karşınıza çıkabilir. Fakat gonca güle dönüştükten sonra rengi birden değişiyor ve koyu bir kırmızı hatta bordo bir renk alıyor. Halfeti siyah gül hikayesini diğer siyah güllerin hikayelerinden ayıran özelliği de burada ortaya çıkıyor. Hem gonca hem gülken de simsiyah bir rengi olan Halfeti siyah gülü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz yıla kadar sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen siyah güller artık birçok Avrupa ve Afrika ülkesinde yetiştirilmeye başladı. Türkiye'de olduğu gibi bu ülkelerde de siyah gül yetiştirmek için özel seralar kuruluyor. Ancak yetişen siyah güller gonca güle değişine renkleri bordoya dönüyor. En çok siyah gül yetiştiren ülkelerin başında laleleri ile ünlü olan Hollanda geliyor. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde en yeni tekniklerin uygulandığı Hollanda dışında Fransa, Belçika, Lüksemburg, Tunus ve Mısır'da da karagül seraları mevcuttur.

Halfeti'den başka bir yerde siyah omuyor

Halfeti'nin siyah gülü sadece Halfeti toprağında ve ikliminde yetişiyioyor. Siyah gülün tohumunu başka bir yerde ekerseniz çıkan güller koyu bordo oluyor. Bölgenin havası, suyu, nem oranı ve iklimi, siyah güllere siyah rengini veriyor.

Siyah gül ne anlama gelir?

Siyah gülün anlamı da insanlar tarafından merak ediliyor. Siyah gül renginden dolayı hüznü yas ve mutsızluğu simgeler gibi görünsede aslında öyle değildir. Siyah gül sevdayı, vazgeçilmez aşkı simgeler. Siyah gül, aşıkların birbirlerine verdikleri sözleri adeta mühürlüyor.

Siyah gül nasıl yetiştirilir?

Siyah gül her hava koşulunda yetişmez. Siyah gül yetiştirmek için uygun sıcaklık ve nem oaranına sahip seralara ihtiyaç var. Ayrıca siyah güle rengini veren kadife siyahı elde edebilmek için topraına çok dikkat etmek gerekiyor. Halfeti siyay gülü elde edebilmek oldukça zordur. Siyah gülleri toprağa ekildikten sonra bol su ile sulanmalı ve mümkün olduğunda ekildiği bölgeden yeri taşınmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.