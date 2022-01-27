Siyah domatesin öyle faydaları var ki!

Siyah domates aynı zamanda Akdeniz domatesi olarak da bilinir. Kumato olarak da adlandırılan siyah domates etli ve sulu bir sebzedir. Domates olgunlaştıkça siyah renge bürünür. Özel koşullarda az miktarda üretildiği için çok pahalıdır. Peki siyah domatesin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Siyah domates nasıl tüketilir? Sizler için araştırdık...



İlk defa 1970 senesinde İspanya'da yaşayan Luis Ortega adındaki bir genç tarafından keşfedilen siyah domates tohumu yaban mersini ve normal domatesin 3-4 katı antioksidan içerir. İspanya dışında 11 Akdeniz ülkesinde sera usulü yetiştirilen siyah domates, ülkemizde Antalya'da yetiştirilmektedir. Bilimsel literatürde kumato olarak geçen siyah domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Akdeniz iklim kuşağında yetiştiği için Akdeniz domatesi olarak da adlandırılır. Geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen siyah domates tohumunun bir diğer çeşidi ise kırım tohumdur. Bu da Rusya'da yetiştirilmektedir.

Siyah domates nasıl tüketilir?

Siyah domates tohumu, Perlit toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırıldıktan sonra ekilir. Oda sıcaklığına ihtiyaç duyan tohum nem ve rutubet istemez. Işık almayan gölge serini yerde kolay bir şekilde çiçeklenir. Kokusu ve lezzeti çok güzeldir. Bol sulu ve etli siyah domates antioksidan bakımından zengindir. Bu yüzden kanser tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Üzerinde yapılan araştırmalar halen devam eden siyah domates normal domates gibi tüketilebilir. Bu domatesin asıl kökeni Amerika'da Galapagos adalarına dayanır. Genetik olarak kırmızı domates ile aynıdır.

Siyah domatesin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kumato domatesindeki likopen çok etkilidir. Likopen maddesi vücuttaki hücrelerin yapısını korur ve yenilenmesini destekler. Bu sayede mutasyona uğrayıp kanser veya daha farklı hastalıkların oluşmasının önüne geçer. Aynı zamanda siyah tohum doğal asidik ve lif bakımından zengin olduğu için sindirim problemlerine fayda sağlar.

Mide duvarını mide asidinden koruyan siyah domates ülser ve reflü gibi hayat kalitesini düşüren sağlık problemlerinin oluşmasını önler. Ayrıca içeriğinde bulunan lif bağırsaklardaki flora oranını korur. Daha fonksiyonlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Çok fazla vitamin ve mineral içeren siyah domates, kozmetik ve ilaç firmalarında da kullanılmaktadır. Yaşlanmayı geciktiren siyah domates, cilt tabakası dermiste oluşan ve yüzeye çıkan sivilce, akne ve gözenek gibi problemlerin önüne geçer.

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