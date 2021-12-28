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TIMETURK / GENEL / Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!

Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!

Yüz temizliği için cilt tonikleri kullanıyoruz. Tonik sayesinde cildimiz güzel bir şekilde temizleniyor. Piyasada birçok cilt toniği satılıyor. Ancak bunlar hem pahalı hem de cilde zararlı birçok kimyasal madde içeriyor. Bu yüzden doğal ürünler kullanarak evde kendi cilt toniğinizi hazırlayabilirsiniz. Sizler için bazı tariflerimiz olacak...

22 Dakika Önce
2021-12-28 21:57:46
Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!


Cilt toniği kullandığımızda cildimizi sabun, jel, köpük gibi ürünlerle temizledikten sonra, kullandığınız ürünün kalıntılarını ve onun çıkaramadığı kirleri cildimizden temizleyebiliriz. Ayrıca tonikler cildi besler ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Piyasada birçok cilt toniği mevcut. Ancak bu tonikler hem pahalı hem de kimyasal dolu içerikleri yüzünden cildimize zarar verebiliyor. İçerdikleri kimyasal ürünler kanımıza karışıp hastalıklara sebep olabiliyor, alkol ise cildimizi kurutuyor ve yıpratıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı evde doğal ve etkili tonikler hazırlamak çok daha sağlıklı ve hesaplı oluyor. Türk Telekom

Sivilceli ciltlere özel kekik toniği nasıl hazırlanır?

Kekik toniği hazırlamak için iki çorba kaşığı kekiği bir bardak suda kaynatın. Kaynadıktan sonra ortaya çıkan suyu süzmeden önce bir bardak içerisine alın ve üzerini kapatın. Bu şekilde on dakika demlendirin. Ardından içerisindeki kekikler süzün ve suyun içerisine bir miktar Hindistan cevizi yağı ilave edin. Hindistan cevizi yağını sıvı bir halde eklemelisiniz. Çünkü katı halde olan Hindistan cevizi yağı ılıyan su içerisinde zor erir.

Papatya toniği nasıl hazırlanır?

Papatya toniği için bir su bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı papatya ilave edin ve demleyin. Soğuduktan sonra içerisine beş damla papatya yağı ve isterseniz beş damla lavanta, çay ağacı ya da kekik yağı ilave edin. Papatya, bakteri öldürücü özelliğe sahiptir. Kaynamış suda demlenip soğutulmuş papatya çayını içebilirsiniz. Yağları ekledikten sonra vücudunuzun temizlemek istediğiniz bölgesine de sürebilirsiniz. Türk Telekom

Salatalık toniği nasıl hazırlanır?

Salatalık toniği için bir orta boy salatalık, bir su bardağı su, bir çorba kaşığı aleo vera yağı ve limon suyuna ihtiyacınız olacak. Bir tane orta boy salatalığı güzel bir şekilde yıkayın ve kabuklarını soymadan doğrayıp mutfak robotuna atın. Ortaya çıkan posayı bir bardak içme suyuyla karıştırarak tonik olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca bu toniğin içerisine bir çorba kaşığı Aloe Vera jeli ve canlandırıcı etkisi olması için birkaç damla limon suyu da ilave edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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