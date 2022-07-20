Sivilce ve akne için aspirin maskesi tarifi: Aspirin maskesi ile cilt beyazlatma

Aspirin ya da asetilsalisilik asit olarak bilinen ve genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Aspirin son zamanlarda ilaç kullanımın yanı sıra cilt için kullanımından dolayı ilgi odağı haline geldi. Popüler bir cilt maskesi haline gelen aspirin hakkında merak edilenlere değineceğiz. Sivilceler için aspirin maskesi tarifi bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Aspirin maskesi ile cilt beyazlatma işte tüm detaylar…

Dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasında aspirin ilacı yer almakta.Bu ilaç hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisi, ateş düşürücü ve kan sulandırıcı olarak kullanılmaktadır. Aspirinden yapılan maske ciltteki sivilce, akne gibi cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Aspirin maskesi sivilce için daha çok kullanılmaktadır. Aspirin limon maskesi nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

ASPİRİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Cildine önem veren insanlar tarafından ilaç olarak kullanılan aspirinden maske yapımı merak edilmekte. Aspirin ilacının cilde iyi geldiği bilinmekte. Aspirin maske yapımı şu şekildedir;

Aspirin maskesi tarifi;

6 adet aspirin,

2 çay kaşığı limon suyu ve karbonat

Boş bir cam kâseye alın macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın.

Ortaya çıkan bu kremsi karışımı yüzünüze parmak uçlarınız ile yedirin.

Bu maske yüzünüzde yaklaşık olarak 10-15 dakika bekleyecek.

Ardından yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

ASPİRİN MASKESİ CİLT BEYAZLATIR MI?

Aspirin maskesi renk tonunu açar mı?

İlaç olarak kullanımı yapılan aspirinin bir diğer faydalarından diğeride cilde iyi gelmesidir. Aspirin maskesi yüzdeki akne ve sivilceleri gidererek yüzünüze canlılık ve parlaklık verir. Ayrıca aspirin yüzü beyazlatmaktadır. Bunun için ilk önce 1 adet aspirin, 2 çay kaşığı su, çok az badem yağı ve limon suyunu cam bir kaba ilave edin. Ardından bu karışımları iyice karıştırın. Yapmış olduğunuz karışımı yüzünüze iyice yedirin. Bu karışımı yaklaşık olarak 10 ve 15 dakika yüzünüzde bekletin. Bekledikten sonra yıkayınız. Bu şekilde haftada 1 defa uyguladığınız maskeniz cildinizdeki sivilceleri gidermeyi ve cildinizdeki renk tonunu açtığını fark edeceksiniz.

ASPİRİN LİMON MASKESİ

Malzemeler:

Su

4 Adet aspirin

1 Tam limon

Yapılışı:

Bu maske için malzemeleri sırasıyla belirtiniz. Daha sonra 2 yemek kaşığı su, birkaç damla taze limonun suyu, 4 adet aspirini boş bir cam kâseye ilave edin. üzerine az miktar su koyun. Karışımı iyice karıştırın. Macunumsu bir kıvama gelen maskeyi yüzünüze uygulayın. Bu maske yüzünüzde yaklaşık olarak 15-20 dakika beklemelidir. Ardından yüzünüzü yıkayabilirsiniz. .