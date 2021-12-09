Sivilce lekelerini yok eden yumurta sarısı maskesi nasıl hazırlanır?

Yumurtanın vücudumuza ne kadar faydalı olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Peki harici olarak kullanıldığında cildinize de fayda sağladığını biliyor muydunuz? Gelin birlikte yumurta sarısı maskesi nasıl hazırlanır ve ne işe yarar öğrenelim...



Cilt bakımı yapmak için kimyasal ürünlerden kaçınıyor, hemen mutfağa gidip doğal ürünler kullanmaya çalışıyorsanız sizlere cildinize birçok fayda sağlayacak yumurta sarısı maskesi önereceğiz.

Yumurta sarısı maskesi nasıl hazırlanır?

Yumurta sarısı maskesi için bir tane yumurtanın sarısı, yarım orta boy muz, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bal veya yoğurda ihtiyacınız olacak. Eğer kuru bir cildiniz varsa zeytinyağı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Eğer karma bir cilde sahipseniz yoğurt, normal veya yağlı bir cilde sahipseniz bal kullanmanız doğru olacaktır. Maskeyi hazırlamak için bu üç malzemeden yalnızca birini seçmeli ve öyle karışıma ilave etmelisiniz. Üçünü birden kullanmanız doğru olmayacaktır.

Yumurta sarısı maskesini hazırlamak için bir kasenin içerisine yarım muzu ve bir tane yumurta sarısını koyun ve çatal yardımıyla ezerek homojen bir karışım elde edin. Güzel bir şekilde ezip karıştırdığınız malzemeler homojen bir kıvama gelince içine cilt yapınıza göre seçtiğiniz zeytinyağı, yoğurt veya baldan birini ekleyin ve karıştırın. Bu şekilde cilt maskeniz kullanıma hazır hale gelecektir.

Bu maskeyi yağ, kir ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz cildinize parmak uçlarınızı kullanarak nazik bir şekilde sürün. Daha sonra bu şekilde yarım saat bekleyin. Maske cildinizde katılaşmaya başlayınca sıkılaşacaktır. Süre bitince cildinizdeki maskeyi soğuk suyla güzel bir şekilde yıkayarak temizleyin. Cildinizi maskeden tamamen arındırdıktan sonra temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın ve nemlendirici kreminizi cildinize sürün.

Yumurta sarısı maskesinin cilde ne gibi bir faydası var?

Yumurta sarısı maskesi cildin temizlenmesini sağlar. Kir ve zararlı maddelerden arınan gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bu etkisi sayesinde ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur. Yumurta sarısı maskesi cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Ciltteki fazla yağlanma sorununu ortadan kaldırır. Düzenli olarak kullanılırsa sivilce ve aknelerin oluşumunun önüne geçer. Sivilce ve sivilce lekelerinin yok olmasına yardımcı olur. Güneşin cilde zararlı etkilerini en aza indirir. Düzenli olarak kullanılırsa güneş lekelerini yok eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.