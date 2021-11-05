Sivilce izlerini geçirmek için...

Hayatımızın her döneminde sivilce çıkarabiliyoruz. Sivilceleri genellikle sıkarak onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat sivilcelerin sıkılması ve zamanında tedavi edilmemesi yüzünden cildimizde sivilce izleri kalabiliyor. Peki estetik görünümü bozan sivilce izleri nasıl geçer? Sizler için araştırdık...



Hayatımızın her döneminde cildimizde sivilce çıkarabiliyor. Fakat bu sorun en çok ergenlik dönemindekilerin başına bela oluyor. Sivilceler geçse de izleri ciltte kalabiliyor. Gelin öncelikle sivilceyi daha yakından tanıyalım ve daha sonra izlerini geçirecek bir maske tarifi öğrenelim.

Sivilceler neden çıkıyor?

Cilt altındaki kıl folikülleri, ölü cilt ve yağlar tarafından tıkanınca cildimizde sivilce ve akne çıkıyor. Ayrıca hormon seviyelerindeki artış yüzünden yağ bezelerinin artmasıyla da ciltte sivilce çıkabiliyor.

Genel olarak hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçların yan etkileri, cildin havasız kalması, fazla yağlı besin tüketme, stres, sıkıntı, endişe, psikolojik problemler, duygu değişimleri ve kadınların özel günleri yüzünden ciltte sivilce çıkabiliyor.

Sivilce lekeleri nasıl geçer?

Sivilce lekelerini geçirmek için doğal ürünlerden faydalanmak istiyorsanız sizlere birkaç önerimiz olacak...

Patatesin içerisinde yoğun miktarda nişasta vardır ve bu özelliği sayesinde sivilce lekelerini geçirebilir. Patatesi rendeleyin daha sonra temiz bir tülbent veya bezin içine koyup suyunu güzelce çıkarın. Çıkan suyu sivilce lekesi olan bölgeye sürüp yirmi dakika durulamadan bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Bu maske sayesinde sivilce lekeleriniz geçecektir.

Limon da sivilce lekelerini geçirme konusunda çok etkili bir doğal üründür. Limon suyunu sıkıp bir parça pamuk yardımıyla sivilce lekeleri olan bölgeye sürebilirsiniz.

Ayrıca bir çay kaşığı limon suyunun içerisine bir yumurta akını koyun ve karıştırın. Yirmi dakika beklettikten sonra bu karışımla cildinizi temizleyin. Fakat hassas bir cildiniz varsa limon kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Elma sirkesi de sivilce izlerine iyi gelen bir başka besindir. Akşam uyumadan önce pamuk yardımıyla doğal, ev yapımı elma sirkesini yüzünüze sürün. Sabah sirke sürdüğünüz bölgeyi durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Fakat hassas bir cildiniz varsa sirke size iyi gelmeyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.