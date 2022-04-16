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TIMETURK / GENEL / Sivasspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayrılıyor mu?

Sivasspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayrılıyor mu?

Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılacağı konuşulurken kulüpten açıklama geldi. Sivasspor, 'Sivas'ın öz evladı ile yola devam etmek istiyoruz' açıklaması yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-16 22:55:41
Sivasspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayrılıyor mu?

DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılacağı haberine ilişkin açıklama yaptı. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yola devam etmek istediklerini açıkladı.

İşte Sivasspor'dan yapılan açıklama:

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Bu asılsız iddiaları ortaya koyanları gündeme getirmemek adına sessiz kalmayı tercih etsek de maalesef kopyala-yapıştır mantığı ile spekülasyon haberlerin hızla yayıldığını görmemiz üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz.

Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."

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