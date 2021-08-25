Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT ne zaman sefere başlayacak?

Sivas-Ankara YHT | Sivas ve Ankara hattını sıkça kullanan vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Ankara ile Sivas arasında yapılan ve uzunluğu 393 kilometre olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Proje ile Sivas ile Ankara birbirine bağlanacak. Bölgenin ticaretine de olumlu katkı sunacak olan projenin açılış tarihine ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT ne zaman sefere başlayacak? İşte Sivas ile Ankara arasındaki mesafeyi sadece 2 saatte indirecek olan YHT projesinin detayları...

Sivas-Ankara YHT | Sivas ve Ankara hattını sıkça kullanan vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Ankara ile Sivas arasında yapılan ve uzunluğu 393 kilometre olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Proje ile Sivas ile Ankara birbirine bağlanacak. Bölgenin ticaretine de olumlu katkı sunacak olan projenin açılış tarihine ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT ne zaman sefere başlayacak? İşte Sivas ile Ankara arasındaki mesafeyi sadece 2 saatte indirecek olan YHT projesinin detayları...

Ankara ile Sivas arasında projesi başlatılan YHT projesinde sona gelindi. Ankara-Sivas hattında ikamet eden vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan YHT projesinin ne zaman hizmete gireceği de belli oldu.

Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak?

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı. Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT'yi Yiğidolar ile buluşturacağız" dedi.

"Tünelin sonunda ışık görüldü"

Ankara-Sivas YHT hattında tüm yüklenicilerin çalıştıklarını bildiren Karaismailoğlu 2020 yılında konu ile ilgili yaptığı açıkalamlarda şöyle konuşmuştu: "400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki hattı sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. Hat, bitmeye yakın, ince işlere bile başladık. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz."

8 istasyonu bulunuyor

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde 8 istasyon bulunacak. YHT hattı Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmadeni ve Sivas'a kadar ulaşılacak.,

Hilmi Bilgin'den YHT açıklaması

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yüksek hızlı tren için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek “Hızlı tren cumhuriyet tarihinde Sivas'a yapılan en büyük yatırımlardan biri. Sivas bunun etkisini seferler başladıktan sonra çok hızlı şekilde hissedecek. YHT'nin müthiş bir ekonomik getirisi olacak. Kültürel ve sosyal hayatı olumlu etkileyecek. Sivas eğitimde de tercih edilebilir bir kent olacak” dedi. Şehirdeki ziyaretçi sayısının artacağına dile getiren Bilgin “İnanıyorum ki hızlı trenle birlikte Sivas'ta ziyaretçi sayısı katlanarak artacak. Bunu, 2022 yılının kış aylarından itibaren göreceğiz ve 2022'nin yaz aylarında, bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar turist Sivas'a gelecek” değerlendirmesinde bulundu. Yatırımcılar için zamanın önemli olduğunu vurgulayan Bilgin “Zaman sorununu çözmek, Sivas'ı yatırım yapılabilir iller arasında daha cazip hâle getirecek. YHT, istihdam sorunu çözme noktasında büyük katkı sağlayacak. Umutlu ve heyecanlıyız. Her şeyden önce kazanan Sivas ve Sivaslı olacak” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.