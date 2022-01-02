Sivas'tan kartpostallık manzaralar

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Yağışın ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık güzel görüntüler oluştu. Öte yandan Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 68 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sürerken, kentte kartpostlalık güzel görüntüler oluştu.

Belediye temizlik işleri ekipleri de kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

68 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hafik, İmranlı, Koyulhisar Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.