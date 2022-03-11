DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY'den yeni sefer iptalleri
Mahkum 13. bölüm full izle | Mahkum Fox TV son bölüm izle
İstanbul'da İETT otobüsleri iptal mi? Bugün (11 Mart) İETT seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?
İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?
Birçok ilde eğitime kar engeli
İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi? 11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsü yasaklandı mı?
Son Nefesime Kadar final mi olacak? Son Nefesime Kadar dizisi 5. bölüm final
11 Mart İstanbul'da minibüs var mı? Bugün İstanbul'da İETT otobüsler ve minibüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs yok mu?
İşte İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler
Resmi Gazete'de 'yağlık ayçiçeği' kararı
Rus askerleri birbirini vuruyor
Türkiye'deki zirve Fransa'da gündem oldu! Macron hedefte
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'a girişleri yasaklandı
Zelenskiy: Kimyasal saldırı hazırlığı yaptığımız yönündeki iddialar yalan
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

TIMETURK / GENEL / Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-03-11 07:44:01
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş