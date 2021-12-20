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TIMETURK / GENEL / Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu? sorusu Sivas'ta okula gidecek olan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Sivas'ta 21 Aralık Salı günü kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Kar tatili konusunda kararı Valilikler veriyor. Sivas'ta şu ana kadar yapılmış bir kar tatili açıklaması bulunmuyor.

37 Dakika Önce
2021-12-20 16:58:49
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu? sorusu Sivas'ta okula gidecek olan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Sivas'ta 21 Aralık Salı günü kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Kar tatili konusunda kararı Valilikler veriyor. Sivas'ta şu ana kadar yapılmış bir kar tatili açıklaması bulunmuyor.

Meteoroloji'den ülkenin pek çok kesimi için kar uyarısı yapıldı. Özellikle yurdun iç kesimlerinde kar yağışının şiddetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sivas'ta da 21 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Öğrenciler ve çocuklarını okula gönderecek olan veliler 21 Aralık (yarın) Sivas'ta okulların tail edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimi geçecek.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi sorusu oldukça fazla sorulmaya başlandı. Sivas'ta kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Sivas'ta kar yağışı 21 Aralık günü etkisini arttıracak. Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağını pek çok kişi merak ediyor. Okulların tatil olup olmayacağına Valilik karar veriyor. Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilebilir.

Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi?

Sivas'ta şu 21 Aralık Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Aksi bir duyuru gelene kadar Konya'da okullar 21 aralık'ta açık olacak. İlçe bazlı olarak kar tatili kararları için Kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.

Sivas Valiliği Twitter hesabı

21 aralık Sivas hava durumu

Sivas'ta hava sıcaklıkları eks dereceleri gördü. Sivas'ta 21 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması da muhtemel. Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklığı -10 dereceyi görecek. İşte saat saat 21 Aralık Sivas hava durumu;

sivas

Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil mi? Sivas kar tatili var mı?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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