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Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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03.07.2021 10:22:18
Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

N.Ç. (53) yönetimindeki 58 ABF 197 plakalı otomobil, Kangal-Gürün kara yolunun Kuşkayası köyü yol ayrımında K.B. (50) idarisindeki 58 LA 347 plakalı traktörün arkasına bağlı ikinci römorka çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ç. (51), C.Ç. (26), Y.Ç. (3) ve Ö.A.Ç. (1) yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

C.Ç. ve Y.Ç, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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