Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

81 ilin büyük bölümünde etkisini iyice hissettiren kış şartları eğitim alanında da tatil haberlerini getirmeye başladı. Sivas Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı. .