Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil mi? Sivas kar tatili var mı? Meteoroloji'den peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı. Yapılan hava analizlerine göre Sivas'ta 21 Aralık günü hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşecek. Kentte yoğun kar yağışı beklenirken okula gidecek olan öğrenciler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Ssvas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil edilecek mi?

Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil mi? Sivas kar tatili var mı? Meteoroloji'den peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı. Yapılan hava analizlerine göre Sivas'ta 21 Aralık günü hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşecek. Kentte yoğun kar yağışı beklenirken okula gidecek olan öğrenciler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Ssvas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil edilecek mi?

Meteoroloji yurun bir çok bölümü için kar yağışı uyarısında bulundu. 20 Aralık pazartesi günü 11 ilde okularda kar tatili oldu.Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sivas'ta da 21 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Öğrenciler ve çocuklarını okula gönderecek olan veliler 21 Aralık (yarın) Sivas'ta okulların tail edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimi geçecek. Konya'da da kar yağışının yer yer yoğun olması bekleniyor.

Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağını pek çok kişi merak ediyor. Okulların attil olup olmayacağına Valilik karar veriyor. Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilebilir.

Sivas kar tatili var mı?

Sivas'ta şu anda henüz kar tatili haberi gelmedi. Ayrıca ilçe bazlı olarak kar tatili kararları da gelebilir. Kar tatili kararları için Kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.

Sivas Valiliği Twitter hesabı

21 Aralık Sivas hava durumu

Sivas'ta hava sıcaklıkları eks dereceleri gördü. Sivas'ta 21 Aralık'ta kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması da muhtemel. Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklığı -10 dereceyi görecek. İşte saat saat 21 Aralık Sivas hava durumu;

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